San Marino. Due docenti dell’Ateneo della Calabria in cattedra al dottorato in Ingegneria Economico Gestionale dell’Università di San Marino

Focus sui software utili nella ricerca scientifica insieme a Salvatore Ammirato e Alberto Felicetti

Salvatore Ammirato e Alberto Felicetti, docenti dell’Ateneo della Calabria e fra gli sviluppatori di un software che permette ai ricercatori una rapida e puntuale analisi degli articoli scientifici presenti su qualsiasi tematica, hanno curato un approfondimento dedicato ai dottorandi in Ingegneria Economico Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Mercoledì 11 e giovedì 12 settembre, nella sede universitaria di Dogana, i due accademici hanno illustrato il funzionamento e le caratteristiche del software, offrendo inoltre una panoramica generale sugli strumenti utili per chi è chiamato ad analizzare lo stato dell’arte di un determinato ambito di studio. Un’attività, questa, svolta con l’ausilio di strumenti digitali fino a qualche anno fa assenti, in grado di gestire ampie moli di informazioni e dati.

Le lezioni rientrano nella cornice di una più vasta attività che ha l’obiettivo di fornire ai dottorandi, insieme a conoscenze specifiche relative ai settori di approfondimento, una panoramica sulle capacità richieste a chi opera in ambito accademico, incluse le modalità di esposizione di una ricerca. A proposito, nel corso del 2024 è salito in cattedra a San Marino il professor Vincenzo Corvello dell’Università di Messina, direttore del European Journal of Innovation Management: ha spiegato come deve essere elaborato un paper scientifico, quali sono le modalità di sottomissione a una rivista accademica di respiro internazionale, i criteri di valutazione e così via.

Per i dottorandi in Ingegneria Economico Gestionale il prossimo appuntamento è in calendario venerdì 27 settembre insieme a Isabella Mozzoni, docente dell’Università di Parma.