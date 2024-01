SAN MARINO. DUE LIBRI PER LA JUVENES.

In occasione della particolare ricorrenza del 70° anniversario della Fondazione SOCIETA’ SPORTIVA JUVENES (1953-2023) di Serravalle, Repubblica di San Marino, la longeva Società del Castello di Serravalle ha presentato due pubblicazioni curate da Gian Battista Silvagni e Piero Bronzetti: TENNISTAVOLO 40° e JUVENES 70°.

L’autore del primo libro Silvagni per i quarant’anni delle Attività pongistiche della Juvenes e i quarantadue anni della Federazione Sammarinese Tennistavolo ha raccolto una importante memoria storica attraverso la rassegna stampa di articoli che raccontano i progressi della disciplina sportiva del Tennistavolo con documenti inediti, fotografie e materiali unici raccolti dall’archivio della Società e della FSTT.

Mentre l’autore del secondo libro Bronzetti presenta una ricca documentazione di fotografie con tutte le discipline sportive praticate dalla Juvenes fin dal 1953 con articoli, testimonianze, immagini della Juvenes. I tanti Giovani Atleti e Atlete, le numerose squadre, i Dirigenti, Allenatori e Tecnici, Collaboratori che hanno contribuito alla crescita e ai successi della Società Sportiva Juvenes di Serravalle.

Un dovuto pensiero e meritato riconoscimento anche al fondatore della Juvenes Don Peppino Innocentini, l’anima e il motore propulsivo della Società di Serravalle che si ispira ai Valori Educativi e Formativi dello sport e della vita, con la sua costante vicinanza e insegnamenti a tutti coloro che si sono avvicinati alla Juvenes, con il motto storico: “ Per la Formazione Morale e Sportiva della Gioventù.”

Anche il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in occasione della “ 6^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ il 7 settembre 2023 a San Marino ha conferito la Menzione d’Onore Fair Play a Don Giuseppe Innocentini fondatore della Società Sportiva Juvenes di Serravalle; mentre European Fair Play Movement (EFPM) in occasione dei Awards Gala i Premi Fair Play europei 2023 di Baku Azerbaijan il 23 novembre 2023, la Giuria internazionale dei Premi EFPM gli ha conferito il Diploma of Recognition.

Come ieri fino ad oggi, il nostro futuro è domani con il lungo cammino della Juvenes per vivere le passioni sportive.