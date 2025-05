San Marino. Due ori e un bronzo, l’impresa delle bocce sammarinesi ai Mondiali in Turchia

Sono rientrati i campioni delle bocce sammarinesi dalla trasferta vincente ai Mondiali svolti a Kemer, in Turchia. È stata una spedizione trionfante per gli atleti della Federazione Sammarinese Sport Bocce, che hanno ottenuto tre medaglie. A inaugurare la giornata è stata Stella Paoletti con il bronzo nel tiro di precisione femminile. Subito dopo è oro nella Coppia Mista, Jacopo Frisoni e Stella Paoletti si sono laureati campioni del mondo, battendo in finale 8-3 contro la coppia uruguagia formata da Karen Sanguinet e Facundo Fierro. Neanche il tempo di festeggiare il titolo mondiale, che Jacopo Frisoni scrive un’altra bella pagina delle bocce sammarinesi. L’atleta biancazzurro batte in finale nell‘individuale maschile l’italiano Luca Viscusi per 6-5 in una sfida al cardiopalma e combattuta fino alla fine, salendo sul gradino più alto del podio. C’è stato spazio anche per Enrico Dall’Olmo, capace di confermarsi tra i primi otto a livello mondiale nel tiro di precisione, uscendo sconfitto solo ai quarti di finale per mano dello sloveno Sofroniesvski per 12-11. San Marino conferma la sua grande tradizione nelle bocce, ma fa di più. Da domenica 27 ottobre la Repubblica di San Marino si posiziona al primo posto nel ranking mondiale delle bocce specialità Raffa. La Federazione intende ringraziare gli atleti Stella Paoletti, Jacopo Frisoni ed Enrico Dall’Olmo per i risultati ottenuti e ringrazia per il prezioso e costante contributo il tecnico federale Marco Cesini e il fisioterapista Nicola Galli.