San Marino. Due rinnovi sammarinesi per il Tre Penne con D’Addario e Palazzi

Continua il lavoro di formazione della nuova rosa del Tre Penne per la stagione 2025/2026 e il ds Luca Bollini lo fa confermando due pezzi importanti della scorsa annata con le firme dei sammarinesi Alessandro D’Addario e Mirko Palazzi.

Il primo, arrivato nel club biancazzurro a gennaio dal Cosmos, ha collezionato 18 presenze tra Campionato e Coppa con un gol e un assist. “Sono molto contento di essere rimasto con il club. L’ingresso del nuovo direttore e la permanenza del mister hanno facilitato la mia scelta. Sono stati sei mesi difficili per tutti Società e giocatori, ognuno di noi si deve assumere le proprie responsabilità. Nessuno di noi era abituato a stagioni del genere, ma nel calcio può succedere e per il futuro dovremo essere bravi a ricordarci quello che abbiamo passato in quei mesi, bisogna ripartire con tanto entusiasmo con giocatori che hanno voglia e fame. Il mantra deve essere parlare poco e lavorare tanto, non vedo l’ora di ripartire” le parole di D’Addario.

Una vita con la maglia del Tre Penne per Mirko Palazzi, che non ha nessuna voglia di smettere e ha tanto entusiasmo per la prossima annata. “Il Tre Penne per me è una questione di famiglia, rimanere dopo questa stagione penso che fosse il minimo – ha detto Palazzi -. C’è tanta voglia di riscatto e speriamo nella prossima stagione di rimanere il più in alto possibile. Sono sicuro che il nuovo ds porterà tanti innesti di qualità e già sta facendo un ottimo lavoro con alcune conferme, tra le quali anche quella del Capitano Migani”.

FOTO ©FSGC