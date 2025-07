San Marino e il “Cammino di San Francesco”: un riconoscimento che proietta la Repubblica nel cuore degli itinerari culturali europei

San Marino, 1 luglio 2025 – La Repubblica di San Marino celebra un traguardo di notevole portata con l’ammissione dei percorsi del “Consorzio I cammini di San Francesco – Saint Francis Ways” tra gli Itinerari Culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa. Il riconoscimento eleva l’importanza del patrimonio religioso e culturale che questi cammini rappresentano, inserendoli a pieno titolo tra le eccellenze europee. San Marino, che detiene con orgoglio la vicepresidenza del consorzio, si appresta a festeggiare tale significativa conquista con un convegno in programma per domani, 2 luglio, a Roma. L’evento si terrà presso la sede del Ministero della Cultura italiano e vedrà la presenza del Ministro Alessandro Giuli, unitamente ai vertici del “Consorzio I cammini di San Francesco – Saint Francis Ways”.

Un successo che rappresenta il culmine di un’azione coordinata e mirata, e trova la sua genesi e il suo continuo impulso nel Tavolo di Coordinamento del Turismo Religioso di San Marino. L’organismo, promotore di strategie e iniziative nel settore, si è riunito nella giornata odierna per delineare le prossime fasi progettuali e consolidare la rotta intrapresa, discutendo di aspetti cruciali per lo sviluppo del turismo religioso sul Titano. Fra di essi, la valorizzazione dell’arte sacra, con la presentazione di nuove proposte volte a promuovere l’artigianato e le espressioni artistiche legate alla spiritualità; un approfondimento sul prestigioso riconoscimento del “Cammino di San Francesco” come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, elemento cardine dell’attuale impulso; e la pianificazione del “Cammino del Santo Marino” in occasione della celebrazione del Santo Patrono, con la proposta di fissare la data per sabato 30 agosto 2025, per massimizzare la partecipazione. Inoltre, si è discusso del progetto “Festa della Luce”, condividendo proposte e definendo il periodo di svolgimento tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2025, per un evento che si preannuncia di grande risonanza spirituale e culturale.

L’impegno profuso dalla Repubblica di San Marino, attraverso la Segreteria di Stato per il Turismo e il Tavolo di Coordinamento, riafferma la visione strategica di un territorio che sa porsi come crocevia di spiritualità, cultura e accoglienza, valorizzando le proprie radici e proiettandosi con determinazione nel contesto europeo e internazionale. Questo riconoscimento e le iniziative in cantiere consolidano la posizione di San Marino quale punto di riferimento per il turismo religioso, attraendo flussi di visitatori sensibili ai valori della fede, della storia e dell’autenticità.

Segreteria di Stato per il Turismo