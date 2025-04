San Marino e il profondo legame con le sue Comunità di cittadini all’estero.

Si è svolto oggi a Villa Verucchio l’incontro annuale della Comunità Gente del Titano Associazione tra Cittadini Sammarinesi di Rimini. Oltre 250 partecipanti si sono riuniti per questo momento di condivisione, che ha visto la presenza del Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, e dei referenti per le comunità all’estero del Dipartimento Affari Esteri, Chiara Cardogna e Roberto Moretti, oltre ai Capitani di Castello della Città di San Marino, Alberto Simoncini, e di Borgo Maggiore, Sergio Nanni.