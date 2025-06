San Marino e Italia: sinergie strategiche per il futuro del lavoro e l’inclusione sociale

Ginevra, 11 giugno 2025 – In occasione della Conferenza Internazionale del Lavoro, in corso al Palais des Nations di Ginevra, il Segretario di Stato per il Lavoro della Repubblica di San Marino, Alessandro Bevitori, ha avuto un incontro di significativa rilevanza istituzionale con l’Onorevole Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana.

Il confronto, improntato a una costruttiva dialettica, ha permesso di approfondire diverse tematiche di interesse comune, tra cui la sostenibilità dei modelli produttivi, le dinamiche evolutive legate all’intelligenza artificiale e l’impatto delle nuove tecnologie sul mercato del lavoro globale. Un focus particolare è stato dedicato alle strategie per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che emergono da questi ambiti in rapida trasformazione.

Il Segretario di Stato Bevitori ha espresso al Ministro Calderone la più sentita gratitudine per la sollecitudine e la disponibilità dimostrate nell’esaminare le procedure correlate all’introduzione in Italia della patente a crediti, un modello che suscita attento interesse anche per la sua possibile applicazione nel contesto sammarinese.

Tra i temi salienti discussi, spicca la potenziale collaborazione volta a estendere anche alla Repubblica di San Marino l’accesso al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, già operativo per i cittadini italiani. Esso rappresenterebbe un’apertura a importanti opportunità, specialmente per le giovani generazioni, anche attraverso l’impiego di strumenti innovativi quali il web-coaching, essenziali per rafforzare la preparazione professionale in un panorama occupazionale in costante mutamento.

Ampio e approfondito spazio è stato inoltre riservato alle politiche di inclusione e alla tutela dei soggetti vulnerabili, con una sensibilità marcata verso le donne vittime di violenza. Il tema, prioritario per entrambi i Governi, è stato affrontato con l’intento di individuare percorsi comuni e rafforzare le misure a supporto delle fasce più deboli della società.

Per concretizzare le proposte condivise e assicurare continuità alle iniziative congiunte, è stato concordato l’istituzione di un tavolo tecnico dedicato. Tale strumento di dialogo e operatività rafforzerà le relazioni tra San Marino e Italia, in un periodo storico in cui la Repubblica si proietta verso una maggiore integrazione con il mercato del lavoro europeo, consolidando un partenariato strategico fondamentale per il reciproco sviluppo.

Segreteria di Stato per il Lavoro