“San Marino e l’Unione europea: il ruolo dei giudici sammarinesi nell’applicazione dell’Accordo di Associazione”. Ieri alla Sala Montelupo

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ieri mattina, è intervenuto presso la Sala Montelupo di Domagnano al Seminario di approfondimento dal titolo “San Marino e l’Unione europea: il ruolo dei giudici sammarinesi nell’applicazione dell’Accordo di Associazione”, alla presenza del Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti e del Prof. Roberto Baratta.

È stata l’occasione per il Segretario di Stato Beccari di effettuare una panoramica in merito alla struttura dell’Accordo medesimo, partendo dal profilo istituzione e sottolineando il nuovo status giuridico in capo ai cittadini e alle imprese sammarinesi, i quali avranno una piena integrazione nel mercato unico europeo, non solo a condizioni equivalenti ai cittadini ed imprese europee, ma anche con il principio di non discriminazione e pari dignità.