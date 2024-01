San Marino. E’ online l’Avviso Esplorativo avente per oggetto la manifestazione di interesse per la procedura  di selezione della Destination Management Company della Repubblica di San Marino 

San Marino, 23 gennaio 2024 – L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino rende noto che è stato pubblicato sul portale www.gov.sm l’Avviso Esplorativo per partecipare a una successiva procedura di selezione per l’individuazione di un soggetto professionale specializzato operante nel territorio della Repubblica di San Marino che affianchi la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo nell’attività di promo-commercializzazione per l’incremento dei flussi incoming verso la destinazione San Marino.

L’Avviso è consultabile nella sezione “Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici” alla voce “Altri Bandi e Avvisi Pubblici” (per la visualizzazione selezionare la dicitura “GARA IN CORSO” dal menu a tendina denominato “STATO GARA”).

Potrà partecipare alla manifestazione d’interesse l’operatore economico sammarinese singolarmente, o in alternativa, in qualità di Capofila di un’aggregazione di operatori economici (anche non sammarinesi) pari ad un massimo di tre, incluso il Capofila. All’interno dell’Avviso Esplorativo, sono indicati i requisiti di partecipazione, nonché i codici ATECO, che il manifestante è tenuto a soddisfare.

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse e della relativa documentazione è fissato per le ore 12.00 del giorno 9 febbraio 2024 secondo le modalità contenute nell’Avviso.

Eventuali chiarimenti, in relazione al presente Avviso, potranno pervenire tramite raccomandata elettronica tNotice all’indirizzo [email protected], entro e non oltre le ore 12.00 de giorno 2 febbraio ore 12:00.

Ufficio Stampa

[email protected]