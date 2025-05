San Marino e Rimini. Il Gruppo Reggini celebra 75 anni di storia e innovazione con un francobollo celebrativo disegnato dall’artista Eron e la visita dell’Onorevole Tullio Ferrante

Dal 19 maggio maggiore flessibilità, comodità e attenzione al cliente con l’introduzione dell’orario continuato dal lunedì al venerdì, nelle sedi di Rimini e San Marino.



San Marino e Rimini. Il Gruppo Reggini festeggia quest’anno un traguardo importante: il 75° anniversario di una storia iniziata nel 1950 con la passione per le automobili di Elio Reggini, fondatore della concessionaria, e il suo incontro con Gerhard Richard Gumpert, fondatore del Gruppo Volkswagen in Italia.

Nel corso di questi anni, il Gruppo Reggini ha saputo conquistarsi un ruolo di primo piano nel panorama automotive, grazie alla qualità dei suoi servizi, all’assistenza tecnica d’eccellenza e alla formazione continua del suo team. Scelte che sono valse alla concessionaria prestigiosi premi e riconoscimenti, consolidando la sua reputazione come punto di riferimento per gli amanti dei marchi Volkswagen, Audi, Skoda e Volkswagen Veicoli Commerciali.

Il 75° anniversario del Gruppo Reggini è stato celebrato con un incontro istituzionale: quello con l’onorevole Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e Trasporti, che ha visitato la concessionaria come esempio di eccellenza imprenditoriale. Insieme al sottosegretario Ferrante, era presente Rossano Fabbri, Segretario di Stato all’Industria; insieme ai titolari del Gruppo, la famiglia Reggini, sono stati discussi diversi temi cruciali, tra cui le sfide future per l’economia locale e le opportunità legate alla transizione energetica, nonché le nuove normative relative alle immatricolazioni dei veicoli nuovi o usati da parte dei concessionari e rivenditori sammarinesi verso l’Italia, attualmente oggetto di dibattito.

In occasione di questo importante anniversario, Reggini ha annunciato un progetto speciale: la creazione di un francobollo celebrativo, il cui design è affidato all’artista Eron. Simbolo non solo della storia, ma anche del continuo impegno del Gruppo nel guardare al futuro con innovazione e responsabilità sociale.

“Settantacinque anni rappresentano un traguardo importante per il Gruppo Reggini, occasione per ringraziare tutte le persone che, con impegno e passione, ne hanno costruito la storia. – dichiara Filippo Reggini – Come sottolineato anche dal sottosegretario Ferrante, realtà come questa non solo generano valore economico, ma sono profondamente radicate nel tessuto sociale e ambientale del territorio. Guardando al futuro, l’azienda conferma il suo impegno per l’innovazione, la qualità del servizio e la sostenibilità, consapevole che il progresso nasce da solide radici fatte di esperienza, dedizione e attenzione al dettaglio.”

E proprio in tal senso Reggini ha anche lanciato un’iniziativa pensata per migliorare ulteriormente l’esperienza dei propri clienti: l’introduzione dell’orario continuato nelle sedi di Rimini e San Marino. A partire da lunedì 19 maggio, i reparti Vendita Nuovo e Usato saranno infatti aperti ininterrottamente dalle 8:30 alle 19:00, dal lunedì al venerdì, il sabato sempre aperti dalle 9:00 alle 12:30. Una scelta che rappresenta non solo un’evoluzione nei servizi offerti, ma anche un modo concreto per essere ancora più vicini alle esigenze di chi sceglie Reggini ogni giorno.