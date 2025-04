San Marino. Eberhard & Co. Timekeeper di Rallylegend 2024

Eberhard & Co. è stata ancora una volta tra i protagonisti di Rallylegend, la manifestazione simbolo che celebra il passato e il presente del mondo del rally, svoltasi nella Repubblica di San Marino dal 10 al 13 ottobre.

Quest’anno, la Maison svizzera ha rinnovato con entusiasmo la sua partecipazione come Sponsor e Official Timekeeper, offrendo ai fan l’esperienza di speciali sessioni di autografi con l’Ambassador della Marca, il due volte campione del mondo rally Miki Biasion, affiancato dal celebre pilota François Delecour, vincitore in carriera di quattro prove del campionato del mondo rally e vicecampione iridato nel 1993.

Per l’occasione, Biasion ha avuto disposizione una speciale vettura personalizzata da Eberhard & Co.: una Lancia 037, nota come la “leggenda a trazione posteriore”, con una livrea che evocava gli iconici anni ’80. Con questa vettura Biasion ha dato spettacolo, conquistando il pubblico nel teatro della mitica prova “The Legend”.

Durante i quattro intensi giorni della manifestazione, accanto ai 130 equipaggi selezionati da 26 nazioni, si sono riuniti alcuni dei più grandi nomi della storia del motorsport.

Tra questi spiccava Stig Blomqvist, celebrato in grande stile per il 40º anniversario del suo titolo mondiale con un prestigioso cronografo Champion V di Eberhard & Co., consegnato al campione dal General Manager della Maison, Mario Peserico.

La Maison ha poi premiato con due Tazio Nuvolari Desk Clock il team Veiby-Abrahamsen, che, alla guida di una VW Polo RX, è stato tra gli equipaggi più seguiti, regalando al pubblico di Rallylegend momenti di grande spettacolo.