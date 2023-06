EDILIZIA SOCIALE E CARO AFFITTI: IL SISTEMA BANCARIO DEVE ESSERE COINVOLTO VISTI GLI IMMOBILI CHE HANNO IN PANCIA

Il mio intervento in aula, nell’ambito di una discussione sui crediti deteriorati delle banche, dove chiedo un vero “piano casa” coinvolgendo i nostri istituti di credito a facilitare gli affitti degli immobili che hanno in pancia per giovani coppie, edilizia sociale e chiunque stia cercando disperatamente un appartamento.