San Marino. EDITORIALE SU BANCA DI SAN MARINO DEL NOSTRO DIRETTORE SEVERINI: I COMMENTI DEI LETTORI

ECCO ALCUNI DEI TANTI COMMENTI DEI LETTORI CHE ABBIAMO RICEVUTO DOPO AVER LETTO L’EDITORIALE DEL NOSTRO DIRETTORE:

L’articolo è ben costruito ed equilibrato. Condivido il merito: il punto centrale è il piano industriale. Il sistema non reggerebbe un altro fallimento, quindi non si può procedere per tentativi; è necessario avere un quadro chiaro.

Capisco la necessità di una ricapitalizzazione, ma il rischio è concreto. In parte ricorda l’accordo di associazione UE: San Marino rischia di ridursi e i benefici potrebbero andare altrove.

È vero che spesso le decisioni vengono prese da pochi, escludendo i più. Questo alimenta la percezione che manchino trasparenza e partecipazione nella vita pubblica del Paese.

La chiarezza delle procedure è sempre necessaria, soprattutto nel caso di una banca appartenente a una fondazione con finalità mutualistiche e non a capitale privato.

Dalle informazioni disponibili non sembra esserci un piano industriale solido di sviluppo. Sarebbe utile che questa richiesta venisse avanzata esplicitamente alla controparte. Al tempo stesso, la realtà è che con la maggioranza si potrà comunque decidere in autonomia. Forse servirebbe una ricerca più ampia, anche se oggi le banche sammarinesi non sono tra le più attrattive.

Ho letto con attenzione. Pur non conoscendo nel dettaglio gli estremi della cessione, ci sono molte domande legittime che inducono a ritenere necessaria la massima chiarezza. Se le parti agiscono in buona fede, non dovrebbero avere difficoltà a fornire risposte puntuali e documentate. In caso contrario, è giusto che un organo di vigilanza indipendente verifichi e garantisca la trasparenza dell’operazione.

Grazie direttore: l’articolo di oggi su ECF e BSM mi è piaciuto molto, per chiarezza, rigore tecnico e visione di lungo periodo.

A mio avviso ci sono stati errori di valutazione importanti, e stupisce che si ripetano.

Dopo anni di difficoltà del sistema bancario-finanziario di San Marino, sostenuto anche con ingenti risorse pubbliche, ogni scelta futura deve essere ponderata e valutata nei dettagli. Questo per tutelare sia i cittadini, che hanno già contribuito con sacrifici, sia l’interesse generale della Repubblica.

Condivido l’appello alla trasparenza e alla responsabilità istituzionale. Non si tratta di dire “no” alla vendita, ma di rifiutare l’opacità. Una banca è un’istituzione e deve essere trattata come tale.

Se l’operazione presenta tutte le garanzie necessarie, può essere la strada giusta per salvare la banca: o i capitali li mettono i soci, oppure devono arrivare da soggetti esterni qualificati.

L’articolo è stimolante e apre a una riflessione ampia.

La mancanza di trasparenza può generare diffidenza. In assemblea, ad esempio, molti soci hanno delegato senza avere una piena comprensione della questione. Sarà compito della Banca Centrale verificare i requisiti di onorabilità e competenza degli eventuali acquirenti. Dopo le esperienze del passato, è lecito aspettarsi la massima attenzione.

Resta comunque la domanda: perché tutta questa fretta? La situazione non appare tale da imporre decisioni immediate e affrettate.

Un piano industriale chiaro è essenziale: non si tratta solo di posti di lavoro, ma anche di garantire che una banca storicamente sammarinese non venga ceduta senza precise certezze a un gruppo estero.