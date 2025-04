San Marino. Edizione 2023 dell’Annuario IDENTITÀ SAMMARINESE

A cura dell’Associazione Sammarinese Dante Alighieri, è in fase finale la stampa della quindicesima edizione dell’Annuario “IDENTITÀ SAMMARINESE – Riflessioni sulla libertà e la democrazia, fra politica, storia, cultura”. Edito per la prima volta nel 2009 , l’opera continua ad essere una summa intellettuale di apporti di particolare rilievo, una fonte cui dedicare grande attenzione per conoscere meglio tanti aspetti che riguardano la nostra comunità e per riflettere sui valori della libertà e della democrazia, componenti essenziali della storia della nostra Repubblica. Il volume si presenta quest’anno particolarmente ricco e sorprendente, sia per l’elevato numero dei saggi proposti dagli autori, sia per l’importanza dei temi trattati, tutti sempre accomunati da un profondo sentimento di appartenenza alla vita e alla cultura del nostro Paese. La nuova edizione di “Identità Sammarinese” contiene scritti di Alessandro Barbero, Renzo Broccoli, Patrizia Busignani, Verter Casali, Itala Cenci, Daniele Cesaretti, Domenico Renato Di Nubila, Maria Giovanna Fadiga, Roberto Ganganelli, Maurizio Gobbi, Annio Maria Matteini, Meris Monti, Massimo Muccioli, Enrico Muscioni, Salvatore Ritrovato, Maria Gloria Riva, Paolo Rondelli ed Emma Rossi; la presentazione è a cura di Paolo Mancini. Gli autori propongono argomenti che spaziano dalla storia alla memoria, dall’architettura ai beni monumentali, dalla medicina agli aspetti scientifici, dalla filatelia alla numismatica, dalla letteratura alle tradizioni, ai rapporti istituzionali, temi che aprono ad orizzonti più vasti e soprattutto fondano, definiscono e attualizzano l’identità democratica della nostra Repubblica. La pubblicazione, realizzata grazie al coordinamento editoriale di Paola Masi, alla composizione grafica di Nadia Gualtieri di 3Studio ed alla stampa affidata alle Arti Grafiche Sammarinesi, è quest’anno resa possibile per il sostegno economico della Società Unione Mutuo Soccorso e del Sacchificio Industriale Sammarinese. Mercoledì 13 dicembre l’Annuario sarà presentato ufficialmente all’Ecc.ma Reggenza a Palazzo Pubblico. Mentre venerdì 15 dicembre la cittadinanza è invitata all’incontro che si terrà alle ore 17,45, presso la Sala Enzo Donald Mularoni nella sede dell’Associazione Nazionale Industria Sammarinese, Piazzetta Bramante Lazzari, 2 in Città: il 15° volume di “Identità Sammarinese” sarà presentato al pubblico dal dott. Corrado Carattoni. Seguirà il tradizionale brindisi augurale. Anche quest’anno il libro sarà poi disponibile nelle edicole e librerie della Repubblica, quale gradita strenna natalizia.

Ufficio Stampa