San Marino. Elego: Finalmente il P.S.D. manifesta il suo vero pensiero sull’aggregazione …

Dopo un lunghissimo periodo e dopo che Elego ha dichiarato apertamente chiusa la questione dell’aggregazione, il P.S.D., dopo mesi e mesi, ha finalmente trovato due minuti per affrontare l’argomento “Aggregazione Socialista” nel proprio organismo. Di fronte a ciò, a noi di Elego, pare di assistere al finale di una favola, che in molti potrebbero definire la bella Cenerentola, ma a noi sembra più allineata alla trama di “PINOCCHIO”.

A noi di Elego non interessa fare polemica spicciola o rispondere alle gratuite ed imbarazzanti scuse a cui si aggrappa la Dirigenza del P.S.D., ma riteniamo che la chiarezza, l’onestà intellettuale e la correttezza debbano essere sempre una priorità ineludibile; pertanto chiarito ciò il contradditorio per noi è chiuso.

Tra l’altro coloro che già dal mese di giugno dello scorso anno si sono seduti attorno al tavolo della riappacificazione Socialista, e ci riferiamo ai vertici di quel partito, come possono annunciare che d’ora in avanti baseranno le future alleanze sulle convergenze programmatiche? Questa era la presunzione, come hanno evidenziato, ovvero che Elego doveva accettare tutto ciò che loro desideravano o imponevano?

Il P.S.D. nel suo ultimo comunicato ribadisce la propria volontà al dialogo, ma dove era in questi mesi? Era chiuso nel suo assordante silenzio, a pensare come risolvere l’annosa questione del Capogruppo e dei difficili rapporti con il giovane partito di Alleanza Riformista, ignorando il progetto più ampio di riunificazione del Socialismo Sammarinese? Inoltre, nel suo comunicato il P.S.D. sostiene che non era previsto nessun confronto interno in merito all’aggregazione Socialista e che loro non accettano diktat da nessuno (solo consigli da un partito di maggioranza), tantomeno da Elego. Sicuramente si sentono appagati della loro beatitudine, in solitudine.

Ciò anche in considerazione che i suoi dirigenti hanno svelato le prossime mosse, oltre alla Conferenza Programmatica, dichiarando che sono pronti ad affrontare autonomamente la prossima legislatura.

Noi di Elego non avevamo dubbi, in quanto oramai sappiamo bene che i solisti non mancano dentro il P.S.D. Auguri, vedremo entro pochi mesi cosa accadrà.

Ci dispiace che il P.S.D. parli di coerenza, quando ha dimostrato di essere incoerente anche nel suo ultimo comunicato stampa. Del resto oggi i vertici del P.S.D. si sentono forti, infatti la famiglia Consiliare aumenterà, da due passerà a tre Consiglieri, e pertanto nascerà il nuovo Gruppo Parlamentare Autonomo.

Quando dicevamo, e lo abbiamo scritto a chiare lettere, che di fronte ai continui ed incomprensibili comportamenti del P.S.D., non c’è nulla da fare, se non arrendersi alla bieca ostinazione di un partito viziato dalla poltrona.

Comunque, questa delusione, nostra e di tutti i Socialisti Sammarinesi, non impedirà ad Elego di continuare il suo percorso nell’interesse dei cittadini, del Paese e della causa socialista.

San Marino, 19 ottobre 2023

Elego