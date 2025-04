San Marino. Elego: Il Consigliere Cecchetti lascia la lista di “Alleanza Riformista”

Nei giorni scorsi si è riunito il Gruppo Direttivo di Elego “per una Nuova Repubblica”, per un confronto sull’attuale momento politico, sui lavori Consiliari e sul rapporto con gli altri due Movimenti, –M.I.S. e N.S.-, con i quali Elego ha dato vita alla lista, denominata “Alleanza Riformista”, che si è presentata il 9 giugno scorso alla consultazione elettorale.

La portavoce Giovanna Cecchetti ha aperto il dibattito, rimarcando che la lista ha certamente prodotto, grazie a tutti e tre gli attori, un risultato positivo, sotto l’aspetto elettorale, ma allo stesso tempo non ha avuto l’effetto sperato, almeno dai vertici di Elego, di assicurarsi quell’affinità fra le parti, al fine di creare le giuste condizioni politiche ed istituzionali, di cui una lista ha l’esigenza di avere, tendenti ad un migliore impegno e funzione.

Si è poi soffermata sui rapporti interni alla Lista, con specifico riferimento ai comportamenti tenuti in questi mesi dalle due forze politiche sopra citate, sottolineando che già dal dopo elezioni i rappresentanti di Elego hanno richiesto a gran voce di affrontare la situazione interna, già messa a dura prova, con l’intento di individuare un percorso comune, ma la controparte non ha mai voluto affrontare la questione.

La Portavoce ha proseguito la propria relazione evidenziando ai presenti che in diverse occasioni il Gruppo Operativo di Elego si è riunito, con il fine di conoscere le condizioni dei rapporti fra le parti, tra l’altro spiacevoli ed incomprensibili ed è poi entrata nel merito del recente incontro, da loro richiesto, che si basava esclusivamente sul tema congressuale, respingendo a malo modo le proposte avanzate da Elego, già dal luglio scorso, le quali sono state considerate impresentabili ed illeggibili. Ed infatti, a detta loro, non sono state nemmeno lette, valutate e considerate, ma scartate a priori.

Il Consiglio Direttivo, riunitosi più volte nelle ultime settimane, prende atto, dei continui fallimenti di dialogo e confronto, a seguito delle molteplici richieste di incontro e del quale i rappresentanti di Elego non hanno mai ricevuto risposta. Considerato, inoltre, che ai rappresentanti del movimento, la controparte ha manifestato esclusivamente di voler celebrare il proprio Congresso Generale e tenuto conto degli atteggiamenti presuntuosi di una parte dei componenti la lista di “Alleanza Riformista”, i quali, non solo, non hanno mai tenuto in considerazione le riflessioni ante e durante la consultazione elettorale, ma i vertici di Elego si sono trovati davanti ad atteggiamenti altezzosi, soprattutto per la formazione del nuovo Governo, isolando del tutto il Movimento di Elego, presentando di fatto proposte all’alleato di Coalizione prima e successivamente agli attuali compagni di viaggio, che erano veramente impresentabili e poco lungimiranti politicamente, per non dire indecenti.

Il Gruppo Direttivo di Elego “per una Nuova Repubblica”, apprezzando il lavoro svolto dai vertici del movimento, con rigore ed efficacia, prende atto della mancanza delle eque condizioni per continuare un percorso con gli altri due movimenti e ha sollecitato il Consigliere Giovanna Cecchetti ad abbandonare la lista di “Alleanza Riformista” e di proseguire il proprio operato politico ed Istituzionale nella veste di Consigliere Indipendente di maggioranza, sotto l’egida del movimento Elego.

Il Consigliere Giovanna Cecchetti, nella giornata odierna, ha consegnato alle Loro Eccellenze la lettera di uscita dalla lista di Alleanza Riformista, ritenendo che non ci siano quell’affinità politiche necessarie e le eque condizioni per proseguire il viaggio all’interno della sopracitata lista e da oggi la sua attività politica ed istituzionale continuerà come Consigliere Indipendente di maggioranza, sotto l’egida del Movimento Elego “per una Nuova Repubblica”, denominazione e simbologia che è parte integrante della lista presentata in occasione della consultazione del 9 giugno scorso.

San Marino, 16 Ottobre 2024

L’Ufficio Stampa di Elego