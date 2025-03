San Marino. Elena Tonnini, Catia Tomasetti, Francesca Civerchia, Maria Adele Selva ed il direttore AASPL Giuliana Barulli vittime della FURIA SATIRICA SESSISTA da parte di TOC TOC

Attualmente sono cinque le vittime della furia satirica sessista perpetrata dal periodico Toc Toc già dallo scorso anno, ed anche queste violenze sono state oggetto di un esposto presentato quest’oggi dal nostro Direttore.

In tale occasione, il Direttore ha denunciato anche il vile e reiterato attacco personale nei suoi confronti, imputabile al suo impegno nella divulgazione di verità e informazioni compromettenti sulla cosiddetta “CRICCA”.

Le donne oggetto di questa satira sessista sono cinque, e ad ognuna di esse è stato attribuito, seppure non sempre in maniera esplicita, un epiteto sgradevole. Alcune sono state definite come poco sveglie o addirittura prive di intelligenza, altre come persone di cattiva reputazione, un’altra l’amante nascosta di un potente, una è stata ridicolizzata come donna barbuta e un’altra come poco bella e attraente. Ma le vittime sarebbero molte di più.

Questi sono i risultati della satira sessista di Toc Toc, che parrebbe essere affiliata a REPUBBLICA FUTURA o comunque legata a essa, dato che il suo direttore, da poco tempo, è un certo Gian Nicola Berardi, che parrebbe essere ex dipendente di BANCA CIS, la banca di GRANDONI e GUIDI, sconosciuto ai più e candidato in queste elezioni in REPUBBLICA FUTURA. Al Berardi sarebbero da imputare solo le azioni verso il direttore, vista la sua recente nomina, ma certo comunque è sempre il responsabile di Toc Toc.

Tutti questi elementi sono stati dettagliatamente riportati nell’esposto di oggi all’Autorità Garante per l’Informazione da parte del nostro Direttore.