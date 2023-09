San Marino. Eletti i nuovi Capitani Reggenti: Filippo Tamagnini II e Gaetano Troina I

Sale alla suprema magistratura per la seconda volta. Filippo Tamagnini, nato a San Marino, ha 51 anni. E’ sposato con Tania Ercolani ed ha tre figli: Tommaso, Francesco e Giovanni.Laureato in Ingegneria Edile all’Università di Bologna è Responsabile del Settore Viabilità, Bonifiche e Verde Pubblico dell’Azienda per i Lavori Pubblici. Intensa l’attività politica, nella fila del PDCS. Una passione vissuta sul campo, sin da giovane, come membro di Giunta nel Castello di Serravalle, per poi arrivare in Consiglio Grande e Generale dove siede dal 2008 al 2016. Nel 2011 viene eletto Capitano Reggente per il semestre 1 aprile – 1 ottobre. Di nuovo Consigliere nella corrente legislatura, è anche membro dell’Ufficio di Segreteria, della Commissione Sanità, del Consiglio dei XII. Un impegno politico mai slegato da quello in ambito sociale ed educativo, sin dagli anni dell’Università che lo vedono partecipe alla vita di Ateneo e nel supporto agli studenti. Attivo nell’associazionismo, come Presidente della Cooperativa Culturale Il Sentiero. E’ anche Vice Presidente di Avsi San Marino – opera nella cooperazione allo sviluppo – e socio fondatore della Edu.co, Cooperativa per l’educazione, dedicata alla promozione di servizi per le famiglie.

Prima Reggenza per Gaetano Troina. Nato a San Marino, ha 36 anni. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna, è avvocato e notaio. Esercita la libera professione, specializzato in diritto notarile e diritto civile. Attivo nella società civile, mosso dall’amore per il Paese, si appassiona alla politica fino a fondare, nel 2018, insieme a un gruppo di amici, Domani Motus Liberi. Nel partito, è membro del Coordinamento Centrale e Direttore dell’Ufficio Stampa. Proprio con Domani Motus Liberi corre alle elezioni del 2019 ed entra in Consiglio Grande e Generale nella legislatura in corso. L’attività consiliare lo vede Presidente della Commissione Finanze, Membro della Commissione Sanità, del Consiglio dei XII e dell’Ufficio di Segreteria. Corre in parallelo l’impegno per il sociale: cresciuto nello scoutismo, per l‘Agesc – Associazione Guide ed Esploratori Cattolici Sammarinesi – è incaricato all’Organizzazione e alla Formazione dei Capi, anche in collegamento con l’AGESCI italiana ed altre agenzie educative. Sempre nell’ambito del volontariato, ha contribuito alla nascita dell’Associazione “Amici di Padre Marcellino”, di cui è da allora socio attivo.

Fonte: Rtv San Marino