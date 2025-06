San Marino. Eletto il nuovo Consiglio Direttivo di USOT per il triennio 2025/2028 

L’Assemblea Generale degli Associati USOT – Associazione Datoriale di riferimento per Hotel, Ristoranti e Bar – si è riunita ieri per approvare il bilancio 2024, che registra un saldo positivo di gestione in ulteriore crescita rispetto a quanto già fatto registrare nel 2023, e per eleggere anche il nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per i prossimi 3 anni.

Riporto di seguito la composizione del nuovo Consiglio Direttivo:

Sezione Hotel:

Mario Liotta, Hotel Silvana e Ristorante “Il Piccolo“;

Francesco Brigante, Hotel I–Design;

Rossano Ercolani, Hotel Rossi;

Sezione Ristoranti:

Gianluca Francioni, Ristorante “Da Giulio”

Stefano Raggi, Ristorante “La Fratta”

Terziano Andreani, Ristorante “Agli Antichi Orti”

Sezione Bar:

Sergio Carlucci, Bar “Il Ritrovo 2.0”

Andrea Santolini, Bar “Cacao”

Filippo Bronzetti, Sugar Dry

Il nuovo Consiglio Direttivo, riunitosi dopo la nomina, ha provveduto a nominare il sig. Liotta Mario quale nuovo Presidente ed il sig. Francioni Gianluca quale nuovo vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo ha rinominato quale Presidente Onorario dell’Associazione il sig. Giovanni Francesco Ugolini.

Associazione USOT

Unione Sammarinese Operatori del Turismo