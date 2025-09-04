San Marino, Elezioni nei Castelli e calo demografico. Montegiardino, il Comitato “Scuole Vive nei Castelli”: “Il monito dei vescovi riguarda anche San Marino”

Anche a San Marino trova eco l’appello lanciato da oltre cento vescovi italiani, tra cui il Vescovo di San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi, in merito ai rischi legati allo spopolamento e al calo demografico. Nel documento, i presuli hanno messo in guardia dal pericolo di accompagnare i territori verso un vero e proprio “suicidio assistito”.

Il Comitato “Scuole Vive nei Castelli” ha sottolineato la rilevanza del tema per la Repubblica: «È un monito che riguarda da vicino anche la nostra Repubblica – dichiara il Comitato – in particolare i piccoli Castelli, dove la vitalità sociale e la tenuta della comunità dipendono dalla presenza dei servizi essenziali».

In questa prospettiva, il Comitato ha accolto positivamente la dichiarazione del Capitano di Castello Giacomo Rinaldi che, nella sua ricandidatura, ha posto come priorità assoluta la tutela della permanenza della scuola nel Castello. Il documento del Comitato ricorda infatti che “la scuola non è solo un luogo di formazione, ma il cuore della vita di una comunità, un presidio indispensabile per garantire futuro, identità e continuità alle famiglie e alle nuove generazioni”.

Il Comitato, che si definisce apartitico e apolitico, esprime l’auspicio che la difesa dei plessi scolastici diventi un punto centrale nei programmi di tutte le liste e di tutti i candidati alle elezioni per il rinnovo delle Giunte, in programma il 23 novembre. Secondo la nota: “Trasformando così una priorità condivisa in un impegno comune a favore del Paese”.