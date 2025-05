San Marino. Emergenze simulate, impegno reale: volontari sammarinesi e CISOM in esercitazione congiunta alla Baldasserona

Due giorni di intensa attività, simulazioni realistiche e lavoro di squadra: si è conclusa domenica 25 maggio l’esercitazione congiunta tra i volontari sammarinesi della Protezione Civile e il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), un appuntamento che ha unito preparazione tecnica e spirito di collaborazione internazionale.

Il Campo Base è stato allestito presso il crossodromo della Baldasserona, da dove i team sono partiti per operazioni sul territorio tra cui la ricerca di persona dispersa e simulazioni di soccorso in ambito fluviale. All’esercitazione hanno preso parte operatori specializzati: logisti, unità cinofile, dronisti e addetti alle comunicazioni d’emergenza, per un totale coinvolgimento che ha messo alla prova mezzi, competenze e capacità di coordinamento.

L’iniziativa rientra nell’ambito del protocollo attuativo firmato nel 2021 tra il Servizio di Protezione Civile sammarinese e il CISOM, nato dalla collaborazione ormai consolidata tra la Repubblica di San Marino e il Sovrano Ordine di Malta. Obiettivo: allenare i volontari ad affrontare scenari critici mantenendo lucidità, prontezza e spirito di servizio.

A testimoniare l’importanza dell’evento, la visita dell’Onorevole Segretario Matteo Ciacci e del Console di Malta a San Marino, che hanno espresso il loro plauso per la professionalità e l’impegno dimostrati dai partecipanti.

La due giorni ha visto anche un momento di confronto tecnico di alto livello con la partecipazione di esperti internazionali giunti a San Marino per l’evento promosso dal CEMEC (Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi). Tra gli interventi, quelli di Krzysztof Zyman, segretario esecutivo dell’Accordo Rischi Maggiori del Consiglio d’Europa, e Luigi Di Iorio, direttore nazionale del CISOM, introdotti dal presidente del CEMEC, Prof. Mugavero.

Il Servizio di Protezione Civile ha rivolto un ringraziamento sentito all’Unione Volontariato sammarinese, ai gruppi cinofili PSF, ai radioamatori, alla Federazione Motociclistica Sammarinese e allo staff del crossodromo Baldasserona, così come al Servizio Manifestazioni dell’AASLP, per il supporto e la collaborazione logistica.

Una prova generale che conferma l’importanza della formazione sul campo e della cooperazione tra realtà diverse, unite da un obiettivo comune: essere pronti a intervenire quando conta davvero.