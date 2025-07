San Marino. EMILIO DELLA BALDA: ”La sanità pubblica riguarda tutti e deve ricevere la massima attenzione a tutti i livelli”

Apprezzo l’affermazione del Segretario di Stato Mariella Mularoni a sostegno del servizio sanitario pubblico, ma penso che per essere credibili e per concretizzare l’affermazione bisogna passare ai fatti con sollecitudine. E’ dunque necessario un progetto organico per chiudere definitivamente il triste e lungo periodo della privatizzazione strisciante. E’ importante che sulla scelta enunciata il Consiglio ritrovi quella unanimità che espresse 70 anni fa in occasione del varo della legge sulla Sicurezza Sociale pubblica, gratuita, universalistica, la più grande riforma della nostra storia repubblicana.

Ritengo che la priorità spetti ad un piano di medicina preventiva e di educazione sanitaria che comporti anche la riorganizzazione funzionale di tutti i servizi, il potenziamento degli ambulatori di base e delle farmacie.

Occorre rivedere le procedure burocratiche, eliminare le lunghe attese per le prestazioni, dettare chiare direttive per l’appropriatezza delle prescrizioni, conciliare al massimo le esigenze dei lavoratori in termini di tempi e orari.

Non meno importante è mettere fine al clientelismo, attuare il rigore selettivo nella spesa, definire gli obiettivi da raggiungere per ogni servizio, impostare un foglio informativo per tutte le famiglie, promuovere incontri con la popolazione.

Il personale sanitario va sottoposto ad una formazione continua e va tutelato economicamente e socialmente nel miglior modo possibile.

La sanità pubblica riguarda tutti e deve ricevere la massima attenzione a tutti i livelli.

Emilio Della Balda