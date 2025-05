San Marino. Emilio Della Balda: ”liste d’attesa per la RSA. Dov’è la politica per la famiglia tanto strombazzata da tutti i governi?”

E’ risaputo che posti per entrare nella Residenza per Anziani della Fiorina non sono disponibili e che esiste una lista d’attesa.

Alcune famiglie sono costrette a cercare posti in Italia, con le difficoltà e il disagio che ciò comporta. Oltre tutto, la coperta è troppo corta anche in Italia.

E’ necessario sapere di quante persone è composta la lista d’attesa ed è opportuno impostare una previsione documentata per i futuri 10 anni.

Intanto, si dovrebbe ampliare la struttura esistente tenendo conto dell’invecchiamento della popolazione.

Dov’è la politica per la famiglia tanto strombazzata da tutti i governi?