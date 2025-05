San Marino. Emilio Della Balda: ”Questa è una banca che non viene dalle tangenti. E’ una banca mutualistica che viene da una grande idea ispirata all’umanesimo, al lavoro e alla cooperazione.” … di Emilio Della Balda

La tecnologia non deve diventare una rinuncia alle competenze e alle relazioni umane.

Occorre senz’altro limitare i costi, ma bisogna anche migliorare gradualmente la qualità dei servizi offerti e della consulenza che è sempre più importante. E’ perciò necessaria una analisi continuativa per semplificare i processi, per rendere più fluida la consulenza e sempre più personalizzati i servizi. Bisogna trasmettere semplicità, chiarezza e fiducia. Sono convinto che si deve innovare, ma anche rimanere fedeli a se stessi, riaffermando i valori mutualistici della banca senza pensare a svendite inopportune, dannose e rischiose.

E’ fondamentale il dialogo con i risparmiatori e il confronto con gli azionisti nei confronti dei quali chiedo più attenzione e più riguardo. La sfida del cambiamento è molto delicata e va intrapresa con intelligenza, con buon senso e con coerenza.

Questa è una banca che non viene dalle tangenti.

E’ una banca mutualistica che viene da una grande idea ispirata all’umanesimo, al lavoro e alla cooperazione. Viene dal sacrificio e dall’opera di gente laboriosa e onesta, da nostri antenati che ce l’hanno lasciata in eredità per conservarla sana ed efficiente al servizio dei cittadini e dell’economia della nostra Repubblica.

Non voglio passare e non passerò alla storia come uno di quelli che ha venduto la tradizione, la memoria, il lavoro e la passione per quattro soldi e con molti rischi per gli azionisti e per il Paese.

La svendita è un tradimento degli azionisti, di un glorioso passato mutualistico e di quell’anima della banca di cui ha giustamente parlato il Presidente.