San Marino. ENGLISH SUMMER CAMP IN IRELAND 2025 – Iniziativa di mobilità studentesca promosso dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

Viaggio-studio a Dublino rivolto a 30 giovani studenti sammarinesi fra i 15 e 17 anni

In seno ai progetti di internazionalizzazione promossi dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, il Dipartimento Istruzione e Cultura ha il piacere di presentare la seconda edizione del progetto ENGLISH SUMMER CAMP IN IRELAND. Un viaggio-studio che offre la possibilità a 30 giovani cittadini, residenti e soggiornanti sammarinesi, fra i 15 e i 17 anni, di vivere un’esperienza di formazione linguistico-culturale in un ambiente protetto e a prezzi contenuti.

Il programma di mobilità studentesca ENGLISH SUMMER CAMP IN IRELAND 2025 si svolgerà a Dublino dal 27 luglio al 10 agosto e comprende: