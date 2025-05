San Marino. ENRICO BALBONI TRIONFA A LOCOMIX 2025. Ad ASSANE DIOP il premio della Critica

Si è tenuta ieri sera, sabato 3 maggio alle ore 21:00 presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore, la serata finale di Locomix, festival per comici emergenti patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Segreteria di Stato per il Turismo, dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore e realizzato in collaborazione con la compagnia teatrale Fratelli di Taglia e gli Istituti Culturali di San Marino.

Tema-cornice della 18a edizione, intitolata La notte di Oscar, è stato il mondo del cinema, interpretato in chiave art déco dalle suntuose scenografie di Davide Monaldi, capaci di trasformare il Concordia in un Fulgor d’altri tempi, e portato in scena dai due scanzonati presentatori Mauro Granaroli e Marina Tamagnini e dall’incarnazione dell’Oscar della Comicità, armato di balestra, impersonato da Ettore Mularoni. Fra esilaranti gag, stacchetti sulle note delle grandi colonne sonore e riscritture comiche di canzoni da Oscar (Que sera, sera di Doris Day, reinterpretata per l’occasione in chiave – e in dialetto – sammarinese), la serata ha visto susseguirsi sul palco i sei comici finalisti votati dal pubblico e dalla Giuria delle selezioni, svoltesi presso il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio il 5 e il 12 aprile.

Ospiti della serata Gianni Bardi e Marco Tamagnini, che dopo varie incursioni “telegiornalistiche” fra il pubblico, hanno proposto alcuni dei loro pezzi più celebri, e Virgigno con la GN, vincitore della scorsa edizione, che ha catturato gli astanti con la sua comicità unica e surreale.

La Giuria, composta da Marzio Rossi (autore comico per Mediaset, TV8 e Radio2), Teo Guadalupi (autore comico per Zelig e Striscia la Notizia), Francesca Airaudo (artista poliedrica, attrice e cantante), Vito Testaj (dirigente degli Istituti Culturali), Daniele Dainelli (Compagnia Fratelli di Taglia), ha assegnato il Premio della Critica ad ASSANE DIOP, italo senegalese di Milano, comico formatosi nei laboratori di Zelig nonché autore e content creator, che ha trattato in modo arguto e originale il tema del razzismo e degli stereotipi etnici a partire da vicende autobiografiche.

Il Premio del Pubblico, nonché il Premio Assoluto, sono andati a ENRICO BALBONI di Renazzo (Ferrara), comico e caricaturista, già finalista del Festival di Modena, che ha conquistato la platea presentando e commentando le sue assurde e sagaci illustrazioni.

L’Associazione Locomotiva desidera ringraziare tutti i comici in gara – Carolina Vicentini, Fabrizio Borghetti (Dottorgasmo),Yassin Kefi, Manuele Laghi – i tecnici, il personale di sala, gli sponsor (Carisp San Marino, Energreen, London Pub, Norma Beauty Store e Titancoop) e tutti i volontari, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare un evento così spumeggiante e partecipato.

Chiunque fosse interessato, può seguire i canali social dell’Associazione (Facebook e Instagram) per restare aggiornato su eventi e novità.