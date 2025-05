San Marino. Ente Cassa di Faetano: sottoscritto il contratto preliminare di compravendita di una quota di maggioranza del capitale sociale di BSM

In data 15 maggio 2025 è stato sottoscritto tra San Marino Group S.p.A. ed Ente Cassa di Faetano – Fondazione di Banca di San Marino il contratto preliminare di compravendita di una quota di maggioranza del capitale sociale di BSM.

L’esecuzione dell’operazione avrà luogo subordinatamente all’avveramento di talune condizioni sospensive, ivi incluso l’ottenimento dell’autorizzazione all’acquisizione da parte di Banca Centrale di San Marino.

L’accordo segna una tappa fondamentale per un ulteriore sviluppo dei servizi e delle attività di BSM, proponendosi di promuovere progetti capaci di generare benefici economici e ricadute sociali durature.

La Banca si pone per prima nella condizione di affrontare le nuove sfide dei mercati internazionali e beneficerà del supporto che l’investitore e l’Ente Cassa di Faetano forniranno alla sua crescita.

Il dott. Christov Assen, Presidente di San Marino Group S.p.A., ha ringraziato l’Ente Cassa di Faetano per la fiducia, convinto che questo è solo un primo passo che segna l’inizio di una proficua e duratura collaborazione.

Il Presidente dell’Ente Cassa di Faetano, Marco Beccari, ha sottolineato come la sincera e concreta collaborazione tra le parti abbia creato le condizioni per giungere a questo risultato di assoluta importanza per tutta la collettività sammarinese.

Si ringraziano i professionisti che hanno assistito le Parti, in particolare: per l’Ente Cassa di Faetano, l’Avv. Paolo Mazzanti dello Studio Legale Manzi-Mazzanti per San Marino Group Spa, l’Avv. Silvia Rometti, che ha agito per conto di PedersoliGattai Studio Legale, e l’Avv. Marco Bacciocchi, quanto ai profili legali, il Dott. Franco Norri e il Dott. Andrea Cecchetti dello Studio Sfera, quanto ai profili fiscali e contabili, Francesco Ramella, Fondatore di Ramella Family Office SA, e Federico Cerbella, Managing Partner di Maelius Group, quanto ai profili di strategic advisory e finanziari.

Ente Cassa di Faetano

San Marino Group S.p.A.