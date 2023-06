San Marino. Erik Casali ricorda i 55 anni della morte di Robert Kennedy

Come ieri 6 giugno 1968, esattamente 55 anni fa,veniva assassinato a Los Angeles, il candidato alla Casa Bianca, Robert Kennedy, fratello di John, ucciso anche lui nel 63 e di cui Bob aveva raccolto il testimone per proseguire la loro idea politica, in favore delle classi più deboli, in favore dell’uguaglianza dei popoli a prescindere dal colore della pelle!!

Con la sua scomparsa così prematura è venuto meno un punto di riferimento per chi credeva e crede nella politica buona, fatta in favore della gente e non per il proprio tornaconto. Un esempio valido ancora oggi per chi chiede ai politici di battersi per i diritti di tutti, per i più deboli.

Erik Casali