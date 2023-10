San Marino. Esordio casalingo per le ragazze U15, maschili nazionali chiamati al riscatto

SETTORE FEMMINILE

Esordio casalingo per le ragazze Under 15 di Michele Del Mastro che dopo il successo della prima giornata con il Real Sala Bolognese scenderanno in campo domenica 15 a Faetano nella sfida contro l’Imolese (calcio d’inizio alle ore 10:30). Giocherà nuovamente in trasferta ma forte della larga vittoria la scorsa settimana l’Under 17 di Giacomo Piva che sabato sarà di scena alle 15:00 a Reggio Emilia per affrontare la Reggiana. Qualche chilometro più lontano – a Sassuolo – tornerà in campo anche la Primavera di Filippo Zaghini che domenica alle 15:00 sfiderà le Neroverdi padrone di casa nella terza giornata di Campionato Primavera. Trasferta anche per la Prima Squadra di Massimo Ricci che sempre domenica sarà a Cesena per affrontare le Bianconere (si gioca alle ore 15:00) nella quarta giornata di Serie B femminile. Sabato in campo anche le Esordienti di Alessandro Argilli di scena a Falciano nella sfida al Cailungo Bianco e valevole per la seconda giornata di Campionato Sammarinese Under 12.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

In cerca di riscatto le formazioni Under 17 e Under 15 dopo le sconfitte di settimana scorsa con il Lane Rossi Vicenza. Entrambe in campo domenica a Dogana contro il Trento, saranno gli Under 15 di Magnani ad anticipare con la sfida di Dogana prevista per le ore 12:00; in campo invece alle ore 15:00 – sempre all’Ezio Conti di Dogana – i ragazzi di Bonesso dell’Under 17. Sarà lontano dalle mura amiche invece l’Under 16 di Vangelista che domenica alle ore 15:00 affronterà il Rimini allo Stadio comunale di Rivazzurra di Via Aldo Musiani. A riposo invece la Primavera 4 di Nicola Cancelli e l’Academy Under 22 di Matteo Cecchetti (Campionato Sammarinese fermo a causa della sosta per le Nazionali).

Campionati regionali e provinciali

Vuole continuare a mantenere il trend positivo la Juniores Provinciale di Venerucci dopo la vittoria della scorsa settimana. I ragazzi dell’Under 19 saranno in campo sabato 14 alle ore 15:00 all’Ezio Conti di Dogana per la partita con il San Lorenzo. Vuole rialzarsi invece l’Under 17 degli Allievi Provinciali dopo la sconfitta patita lo scorso weekend. I ragazzi di Zanotti saranno di scena domenica mattina alle 10:30 a Montecchio nella sfida alla Stella. Torna in campo dopo il riposo la formazione Under 15 Giovanissimi Provinciali di Baschetti che domenica alle 10:30 saranno a Viserbella (Rimini) per la gara contro la Promosport. Trasferte anche per gli Under 14A di Piselli e gli Under 14 PRO di Vanni: i primi saranno in campo domenica alle ore 10:00 a Vergiano contro il Rivazzurra “B” mentre gli altri giovani Biancazzurri sabato saranno al comunale Gottardi di Casalgrande (Reggio Emilia) per la sfida alla Reggiana (calcio d’inizio ore 15:00).

Sabato scenderanno in campo anche gli Under 14 a nove dopo la buona vittoria di settimana scorsa con il Morciano: i ragazzi del duo Piselli e Valentini saranno a Montegiardino alle 16:00 contro l’Union Sammartinese. In campo domenica anche gli Under 15 B di Marco Valentini di scena a Domagnano contro il Verucchio (si gioca alle ore 10:30) mentre trenta minuti più tardi – alle 11:00, sempre domenica 15 – scenderà in campo la formazione degli Under 13 PRO guidati da Mastini contro la Reggiana (campo di riferimento è il Federico Crescentini di Fiorentino). In campo nel ricco programma domenicale anche gli Esordienti Provinciali A di scena a Montegiardino contro il Città di Cattolica alle ore 10:00. Riposo invece per gli Esordienti Provinciali B di Astolfi.

SETTORE FUTSAL

Dopo il debutto amaro nella prima di Campionato Regionale, persa 2-0 contro il Rimini, i ragazzi dell’Under 21 di Matteo Selva saranno sul parquet di Acquaviva per la prima casalinga. I Titani scenderanno in campo alle ore 10:30 nella sfida allo Young Santarcangelo.

