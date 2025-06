San Marino. Estensione delle certificazioni elettroniche e potenziamento dei servizi al cittadino: collaborazione tra DGFP e Poste SM per l’inclusione digitale

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) comunica l’introduzione di due importanti novità: la digitalizzazione di una nuova tipologia di certificazioni pubbliche e l’avvio di una collaborazione con Poste San Marino (Poste SM) finalizzata ad offrire un ulteriore supporto agli utenti nell’utilizzo dei servizi online dell’Amministrazione.

A seguito dell’avvio, nel mese di marzo 2025, del rilascio delle prime certificazioni elettroniche da parte dell’Ufficio Attività Economiche, dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio e degli Uffici Giudiziari Tribunale, relative a dati ed informazioni soggetti a regime di pubblicità indifferenziata (quali vigenze, autorizzazioni ad operare, protesti, privilegi mobiliari), da oggi il sistema di certificazione elettronica si arricchisce con l’introduzione della nuova categoria “Certificazione di dati personali ad accesso rafforzato”.

L’introduzione del sistema di rilascio di dette certificazioni tramite l’utilizzo del secondo fattore di autenticazione è stato determinato dalla necessità di assicurare l’identificazione “forte” del richiedente secondo criteri di maggiore certezza e sicurezza, in ragione dei dati ed informazioni contenuti nei documenti pubblici richiesti.

Il primo ufficio a procedere con il rilascio di tale certificazione è il Casellario Giudiziale del Tribunale, con l’emissione dei seguenti certificati: penale, carichi pendenti, capacità civile e diritti politici.

Entro il corrente mese, saranno, altresì, disponibili le certificazioni “ad accesso rafforzato” dell’Unità Organizzativa (UO) Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

Il rilascio della certificazione elettronica avviene tramite l’applicativo “IOL – Istanze OnLine” accessibile dal Portale dei Servizi Online della Pubblica Amministrazione dal sito www.gov.sm.

Per richiedere la certificazione elettronica di dati personali, sarà necessario confermare l’istanza con il codice One-Time Password (OTP) che sarà inviato al richiedente, in ottemperanza alle misure previste per l’autenticazione rafforzata.

Il certificato elettronico sarà sottoscritto digitalmente dall’Ufficio emittente mediante sigillo elettronico qualificato (e-seal), che ne garantisce l’origine e l’integrità.

L’autenticità potrà essere verificata fino alla data di scadenza attraverso il sistema informatico accessibile online tramite il QR code presente sul documento.

Una volta disponibile la certificazione, l’utente riceverà al proprio indirizzo e-mail una notifica e potrà scaricare il certificato elettronico direttamente tramite l’applicativo IOL.

Rimane attiva la possibilità di ritirare i certificati in formato cartaceo presso gli sportelli fisici degli Uffici.

Si ricorda, in particolare, che, qualora sia necessario procedere con la legalizzazione della certificazione, l’utente dovrà indicarlo esplicitamente al momento della richiesta: in tali casi, il ritiro dovrà avvenire esclusivamente in forma analogica presso lo sportello dell’Ufficio emittente.

Inoltre, in virtù di un Accordo stipulato il 26 maggio scorso tra DGFP e Poste SM, quest’ultima assumerà, a partire dalle prossime settimane, il ruolo di “facilitatore” nell’ambito dei rapporti e delle comunicazioni telematiche fra Amministrazione ed utenza attraverso l’avvio del servizio di “Funzionario di sportello” dedicato all’assistenza dei cittadini nella presentazione delle istanze online tramite l’applicativo IOL.

I cittadini sammarinesi ed i residenti che si recheranno presso gli sportelli postali potranno, a breve, richiedere la compilazione e trasmissione delle istanze in via telematica, tramite apposita delega scritta all’operatore di Poste SM.

L’utente, identificato tramite documento di riconoscimento, manterrà la piena gestione della propria istanza presentata digitalmente, accedendo con le proprie credenziali all’applicativo IOL.

Nell’ambito del servizio di “Funzionario di sportello”, sarà, poi, possibile richiedere il rilascio di certificazioni elettroniche, che verranno messe a disposizione direttamente su detto applicativo IOL.

“Poste San Marino rappresenta un partner strategico per l’Amministrazione, in virtù della sua presenza capillare sul territorio e del ruolo già consolidato quale punto di riferimento per i cittadini. Questa collaborazione nasce dalla volontà condivisa di mettere a disposizione della collettività strumenti concreti di supporto, facilitazione e accompagnamento nel percorso di transizione digitale.”

– dichiara il Direttore della Funzione Pubblica, Avv. Manuel Canti.

