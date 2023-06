SAN MARINO. ESTERI: ”CELEBRAZIONI PER LA FESTA CONSOLARE DELLA CITTÀ DI LIONE”

Lo stand della Repubblica di San Marino era valorizzato dall’esposizione della torcia olimpica sammarinese utilizzata per le Olimpiadi di Tokyo ed è stato ampiamente visitato, per meglio conoscere la Repubblica di San Marino; hanno partecipato numerose famiglie di sammarinesi residenti in zona, parte delle quali caratterizzate da un’apposita maglietta sammarinese.

La Feste Consolari di Lione hanno rappresentato l’occasione per far conoscere e promuovere San Marino come destinazione turistica e come luogo di sport e cultura. È stata altresì l’occasione per incontrare e rafforzare i rapporti con il Sindaco di Lione e con i numerosi rappresentanti consolari nella regione.