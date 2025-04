San Marino. Euro U19: alla Svizzera gli ultimi tre punti del girone

La Nazionale Under 19 chiude il percorso di qualificazione all’Europeo sfidando la Svizzera, che prova subito ad imporre il proprio ritmo alla gara ma senza produrre nulla di particolarmente pericoloso nel primo scorcio di gara. La prima azione di una certa entità da parte degli elvetici si registra al 13’, quando Parente spara alto su invito in area di Greco. È comunque una sorta di preludio al vantaggio, che matura una manciata di minuti dopo sul recupero palla di Schreiber e successivo servizio centrale per Derbaci, che non sbaglia. Ed è efficace anche Romano sul calcio di rigore che viene fischiato al 26’ per mani in area di Domeniconi: Hoel è spiazzato e la Svizzera va sul 2-0. Non si fa invece sorprendere, il portiere sammarinese, sulla conclusione pericolosa di Greco dopo un bello scambio con Boteli: niente 3-0 ma solo corner per la squadra di Rizzo. Quest’ultima riesce comunque ad aumentare il divario pochi minuti dopo, quando la combinazione tra Derbaci e Xhemalija permette al primo di battere comodamente a rete in area piccola e di portare a due il bottino personale di reti nella gara. A strettissimo giro di posta arriva anche il 4-0: Greco crossa in area per lo stacco di Parente che spedisce la sfera alle spalle di Hoel. Qui però arriva una pronta risposta di San Marino: il duetto tra Cervellini e Domeniconi permette a Valentini di mettere un bel cross dalla destra; Wälti non è impeccabile nell’intervento e così Meloni ha una grande chance per accorciare, ma non riesce a dare sufficiente angolo al suo tiro. Al pronti-via della ripresa c’è la novità Pasolini al posto di Luca Bugli. Rispetto al primo tempo San Marino riesce a prendere molto meglio le misure alla Svizzera, e così c’è una lunga fase di equilibrio prima che la gara torni ad animarsi. Al 63’ Capicchioni prova la conclusione da fuori area ma manca il bersaglio di poco. L’attaccante sammarinese viene poi richiamato assieme a Domeniconi per far posto a Mularoni e Marinucci. Nel finale Meloni guadagna il secondo giallo della sua partita e San Marino si ritrova in dieci uomini, come nella gara inaugurale contro la Cechia. Nonostante ciò, la Selezione di Cancelli si mantiene equilibrata in campo e non concederà ulteriori chance alla Svizzera fino allo scadere dei 3’ di recupero.

Euro U19, 2025 – Qualifying Round | San Marino – Svizzera 0-4

SAN MARINO [3-5-2]

Hoel; G. Bugli, Zafferani, Semprini; Domeniconi (dal 64’ Marinucci), Cervellini, L. Bugli (dal 46’ Pasolini), Meloni, Riccardi; Valentini (dal 90’ Bindi), Capicchioni (dal 64’ Mularoni)

A disposizione: Casadei, Protti, Valentini, Forcellini

Allenatore: Nicola Cancelli

SVIZZERA [4-2-3-1]

Wälti; Srdanovic, Meili, Akahomen, Schreiber; Xhemalija (dal 57’ Tsawa), Romano; Parente (dal 57’ Lentini), Derbaci, Greco (dal 78’ Londja), Boteli (dal 78’ Tsimba)

A disposizione: Aubert, Rizzo, Smith, Jetzer, Konietzke

Allenatore: Massimo Rizzo

Arbitro: Ashot Ghaltakhchyan (ARM)

Assistenti: Sargis Hovhannisyan (ARM) e Eemeli Kettunen (FIN)

Quarto ufficiale: Joona Manninen (FIN)

Ammoniti: Meloni, Cervellini, Pasolini,

Espulsi: Meloni (doppio giallo)

Marcatori: 16’ e 35’ Derbaci, 27’ rig. Romano, 37’ Parente

FSGC