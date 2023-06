San Marino. European Grand Prix: record personale per Tura, debutto internazionale per Cesarini

Umag, in Croazia, ha ospitato la seconda tappa dell’European Grand Prix 2023 di tiro con l’arco.

San Marino era rappresentato nell’arco ricurvo da Giorgia Cesarini, al debutto in una gara internazionale, e da Leonardo Tura.

In qualifica Tura ha realizzato il suo record personale con 627 punti, classificandosi al 29° posto su 80 partecipanti, mentre Cesarini ha sofferto molto il vento che ha tormentato la competizione e ha chiuso in 48esima posizione, tirando al di sotto delle sue prestazioni abituali.

Nei ventiquattresimi Cesarini si è scontrata contro la francese Richard Melodie. Dopo una iniziale parità, la Richard si è aggiudicata i due set successivi concludendo il match con il punteggio di 6-2. Anche per Tura l’avversario era francese, Jamot Maxence. Per due volte Jamot si è portato in testa e altrettante è stato raggiunto dal sammarinese. Solo l’ultima freccia ha deciso il match: serviva un 9 per vincere invece è arrivato solo un 7 che ha decretato il 6-4 a favore del transalpino.

Per la prima volta la Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco ha preso parte anche al mixed – team. Opposti alla Danimarca, i portacolori biancazzurri hanno pareggiato il primo set per poi perdere di misura i restanti due, 5-1 il punteggio finale a favore dei danesi.