San Marino. Europei Small Countries Association. San Marino inizia con una vittoria

Battuta l’Irlanda all’esordio. Alle 16.30 match con l’Islanda per la supremazia nel girone

San Marino – Iniziano bene gli Europei maschili Small Countries Association per la nazionale sammarinese. L’esordio all’Oriam Sport Centre di Edimburgo, in Scozia, dove si gioca il torneo da oggi fino al 17 giugno, è stato positivo. I ragazzi del ct Mascetti, campioni in carica, hanno battuto per 3 a 0 l’Irlanda (25/10 25/15 25/12) e, salvo enormi sorprese, si sono assicurati almeno il secondo posto del girone e la semifinale di domani pomeriggio. Contro chi, sarà da vedere. Dipenderà anche dal risultato della seconda e ultima partita di girone contro l’Islanda (oggi alle 16.30).

“Partita vinta bene e vincere non è mai scontato. – Sottolinea a fine match Stefano Mascetti, commissario tecnico biancazzurro. – Irlanda più fisica di noi ma noi più tecnici. Abbiamo battuto bene, difeso tanto e la differenza si è vista. Gli islandesi non dovrebbero faticare a battere gli irlandesi perché sono altrettanto fisici ma più tecnici. Credo che potremo prendere tranquillamente l’impegno contro di loro. In questo primo match abbiamo fatto esordire i tre giovani Gasperoni, Garattoni e Conti e gli ultimi due hanno anche prodotto punti. Siamo contenti di questa partita. Abbiamo rotto il ghiaccio e adesso vedremo cosa faranno gli altri”.

Il tabellino. Rondelli 3, Bernardi 5, Venturini 8, Garattoni 1, Gasperoni, Benvenuti 10, Paganelli 8, Conti 2, Bacciocchi (L), Donini 2. N. E.: Elia Lazzarini. Battute punto 8, Battute errore 9, Muri punto 4.. All. Stefano Mascetti.

(Nella foto: Lorenzo Benvenuti e Matteo Bernardi a muro)

Fspav