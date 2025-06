San Marino. Europeo di nuoto artistico: Verbena settima nel solo libero. Bilancio più che positivo per il nuoto ai Giochi dei Piccoli Stati

A pochi giorni di distanza dai due ori conquistati ai Giochi dei Piccoli Stati ad Andorra, Jasmine Verbena è tornata in vasca questa mattina, nel solo libero, ai Campionati Europei di nuoto artistico in svolgimento Funchal, in Portogallo.

La sincronette biancazzurra, con la sua routine, ha ottenuto un punteggio di 197.7211, posizionandosi in settima posizione, ancora una volta nell’élite della disciplina.

Giovedì tornerà in acqua per il solo tecnico.

Gli Europei di Funchal arrivano a pochi giorni dalla trionfale spedizione del nuoto biancazzurro ai Giochi dei Piccoli Stati, dove è stato in grado di conquistare ben 15 medaglie, di cui 4 ori (Verbena nel solo tecnico e solo libero, Oppioli nei 200 stile, Celli nei 200 rana), 7 argenti (Bianchi nei 400 stile, Celli nei 50 e 100 rana, Oppioli nei 100 stile, Casadei nei 100 rana, staffetta 4X100 mista misti, staffetta 4X200 stile) e 4 bronzi (Oppioli nei 400 stile, Casadei nei 200 rana, Bianchi negli 800 stile e staffetta 4X100 stile).

“Sapevamo di avere una squadra competitiva – le parole del presidente federale Marco Rossini -, ma non era scontato ipotizzare un tale bottino di medaglie. I ragazzi sono stati straordinari, dal primo all’ultimo. Anche dove non sono arrivate medaglie, sono arrivati personal best e questo la dice lunga sul tipo di impegno che gli atleti ci hanno messo. Vorrei citare, in particolare, i più giovani del gruppo: Ilaria Ceccaroni che, a 17 anni non ancora compiuti, oltre ad essersi migliorata in due specialità, ha contribuito a conquistare una meritata medaglia d’argento nella staffetta 4X100 mista, mentre Alessandro Rebosio, classe 2004, è stato prezioso nella conquista delle tre medaglie delle staffette.

Inoltre, è stato ritoccato anche qualche record nazionale. Insomma, non potremmo essere più orgogliosi. Un grazie anche ai due direttori tecnici federali, Luca Corsetti per il nuoto e Simona Chiari per il nuoto artistico, per l’ottimo lavoro che hanno svolto, consentendo agli atleti di arrivare preparati a questo importante appuntamento. Siamo ancora emozionati”.