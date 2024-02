San Marino. Eurovision, gli utenti sui social a San Marino: “Scegliete Mahmood o Annalisa”

Il 24 febbraio si svolgerà “Una voce per San Marino”, la competizione che selezionerà il rappresentante che parteciperà agli ‘europei’ della musica

ROMA – Angelina Mango porterà la bandiera italiana all’Eurovision, in programma dal 7 all’11 maggio alla Malmö Arena a Malmö, in Svezia. In molti, nonostante la felicità per la vittoria dell’ex Amici, però, speravano che a partecipare alla competizione europea potessero essere Mahmood o Annalisa.

Il primo è il più ascoltato su Spotify in Italia e il secondo nella classifica globale delle nuove entrate. Nella Top 50 Globale, dopo essere salito fino alla 27, è stabile alla posizione numero 40.

La seconda – alla 5 della classifica globale delle nuove entrate di Spotify – sta ricevendo commenti positivi anche fuori dai confini nostrani. Orecchiabili e radiofonici, per il popolo di internet, “Tuta gold” e “Sinceramente” avrebbero fatto bene in Svezia.

Così, adesso sono in tanti a chiedere a San Marino di scegliere uno dei due artisti per sostenere la gara. Il 24 febbraio andrà in scena la terza edizione di “Una voce per San Marino”, la competizione che vedrà una lista di artisti contendersi il posto di rappresentante. Nel 2022 a vincere è stato Achille Lauro con “Stripper”.

