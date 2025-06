San Marino. Evelyn Quercia conquista l’argento all’“Anfora 2025” di Pola

Dal 19 al 22 giugno, nella suggestiva cornice della città istriana di Pola, si è svolta l’edizione 2025 della competizione internazionale Anfora, appuntamento tra i più attesi del pattinaggio artistico promozionale. L’evento, regolato secondo le normative World Skate Promotional, ha visto scendere in pista numerosi atleti provenienti da diversi Paesi europei, regalando quattro giorni intensi di sport, tecnica ed emozioni. Tra le protagoniste della categoria Minis Intermediate, la giovane Evelyn Quercia ha brillato con una prova di grande qualità, riuscendo a conquistare una meritata medaglia d’argento nonostante le difficoltà incontrate rispetto all’edizione precedente. La pattinatrice ha affrontato la gara con maturità e determinazione, trovandosi ad aprire la competizione come prima atleta a scendere in pista. Un ruolo che, anziché rappresentare un ostacolo, si è rivelato un prezioso vantaggio: Evelyn è riuscita infatti a rompere subito il ghiaccio, evitando l’accumularsi della tensione emotiva e affrontando la performance con lucidità. Pur avendo acquisito alcune difficoltà tecniche solo di recente, l’atleta ha saputo distinguersi per la fluidità dei movimenti, la grazia del portamento e una coreografia coinvolgente, che ha saputo valorizzare appieno il suo stile elegante e personale. Un mix che le ha permesso di salire sul secondo gradino del podio, aggiungendo un importante tassello al suo percorso sportivo. Al termine della gara, visibilmente commossa, Evelyn ha dichiarato: “Sono partita col pensiero di ripetere una bella esperienza con atlete di altri paesi senza aspettarmi risultati eccezionali, anche se nel mio cuore speravo la medaglia”. Un traguardo che riempie di orgoglio anche l’allenatrice Erica Borgagni, che rientra soddisfatta da questa trasferta internazionale: “È stata una competizione impegnativa, ma Evelyn ha dimostrato di essere cresciuta sotto molti aspetti. Questo argento è frutto di tanto lavoro, costanza e passione” ha commentato. Una conferma importante per Evelyn Quercia, che con il suo talento e la sua determinazione continua a collezionare risultati e a farsi spazio nel panorama del pattinaggio promozionale internazionale.

Comunicato stampa