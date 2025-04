San Marino. Expo Osaka 2025: la delegazione sammarinese domani sarà in viaggio verso il Giappone

I Capitani Reggenti S.E Denise Bronzetti e S.E Italo Righi accompagnati dal Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati sono in partenza

La Giornata Nazionale di San Marino si terrà il 3 maggio alla presenza delle più alte cariche giapponesi e sammarinesi

I Capitani Reggenti S.E Denise Bronzetti e S.E Italo Righi accompagnati dal Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati sono in partenza per il Giappone dove il prossimo 3 maggio si terrà il National Day di San Marino ad Expo Osaka 2025.

La Repubblica sarà protagonista all’interno del sito espositivo, con parate e celebrazioni. La solennità del momento è sottolineata dalla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, i quali, accompagnati dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, e da altri membri della delegazione istituzionale renderanno onore all’evento. Con l’inaugurazione dello scorso 13 aprile si sono accesi i riflettori internazionali su un evento di portata globale, solo il primo giorno il Padiglione San Marino è stato visitato da 20.000 persone, in mostra oggetti espositivi che narrano l’essenza della Repubblica di San Marino: la pietra, i simboli identitari e una copia del manoscritto “Vita Sancti Marini” iscritto da poco nel Registro Memoria del Mondo dell’Unesco.

Il tema di questa edizione è “Designing Future Society for Our Lives”, un invito per i partecipanti a riflettere su come progettare società più sostenibili e inclusive per il futuro, una piattaforma di dialogo sulle sfide globali e catalizzatore per l’incontro tra civiltà diverse. Partecipano all’evento oltre 150 paesi e regioni, con padiglioni che esplorano temi legati all’innovazione, alla cultura e alla sostenibilità, la Repubblica di San Marino è pronta a giocare un ruolo significativo in questa vetrina internazionale, presentando la propria unicità e visione. Il Padiglione San Marino è stato concepito grazie alla creatività degli studenti dell’Università del Design di San Marino, si caratterizza per l’eleganza delle linee architettoniche e la sua capacità di raccontare un’identità, proiettandola al contempo verso le sfide contemporanee sollecitate da Expo.

La partecipazione sammarinese prevede anche numerosi incontri bilaterali e, per gli Eccellentissimi Capitani Reggenti l’Alto Incontro Ufficiale con Sua Maestà l’Imperatore del Giappone. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha in programma visite ad altri Padiglioni e prestigiosi bilaterali con le autorità presenti ad Expo.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “L’Expo 2025 offre una grande opportunità per discutere di sostenibilità, inclusione sociale e sviluppo economico, con un focus particolare su come le tecnologie emergenti possano essere utilizzate per affrontare le sfide del futuro. Per noi è occasione di promozione turistica e delle peculiarità del territorio. Gli incontri che saranno favoriti dalla nostra presenza in Giappone, ancora una volta ci offriranno l’occasione per posizionarci tra i grandi”.