San Marino. Eyof Skopje, Giovagnoli battuto al secondo round. Il bilancio del Capo Missione Ciavatta e domani la cerimonia di chiusura

SKOPJE, MACEDONIA DEL NORD (25 Luglio 2025) – Conclusa l’avventura del San Marino Team agli Eyof 2025. In mattinata è l’impegno dell’ultimo atleta biancazzurro in Macedonia del Nord: Alessandro Giovagnoli è sceso sul tatami nel taekwondo +73kg. Giovagnoli, inserito nel tabellone direttamente al secondo round dopo aver passato il primo tramite bye, ha affrontato lo slovacco Richard Hanusovsky, che nel primo turno aveva avuto la meglio sul greco Grigorios Bonizis, ed è uscito sconfitto per 2-0.

Il tecnico Secondo Bernardi ha commentato: “Alessandro ha combattuto un po’ al di sotto del suo potenziale, probabilmente ha sentito la tensione della gara. La differenza sostanziale l’ha fatta il peso: il suo avversario è 15 kg in più di lui ed è numero 7 del ranking europeo della categoria +78 kg, mentre Alessandro è numero 19 della -78 kg. Nel primo round, terminato 5-1, Alessandro lo ha colpito un maggior numero di volte al corpetto, ma ha faticato a fare punto, mentre a ogni calcio del suo avversario entrava il punto. Nonostante questo, ha fatto un buon match, sempre sul pezzo e ha cercato di tenergli testa il più possibile”.

Terminate le gare dei biancazzurri, il capo missione Anna Lisa Ciavatta ha tracciato un bilancio dell’esperienza macedone.“Sin da subito si è creato un buon clima all’interno della squadra, i ragazzi hanno fatto gruppo, cercando di essere uniti durante le gare e vivendo appieno l’esperienza supportandosi a vicenda. Per loro questa è stata un’opportunità di crescita e confronto con altre realtà sportive, anche più grandi delle nostre. Mi auguro che sia stata un’occasione per tutti per socializzare non solo tra di loro, ma anche con altri atleti e di condividere una settimana in un team composto tutto da atleti giovanissimi. Spero che l’esperienza agli Eyof sia per loro un trampolino di lancio per il futuro. In questa settimana i ragazzi, oltre alle competizioni e ai continui allenamenti, hanno preso parte al programma promosso dagli Young Ambassadors dell’EOC per giovani atleti, che promuove i valori dell’olimpismo e del fair play. Quello che ha accomunato i ragazzi è stata la determinazione nel cercare di mostrarsi al meglio e tenere alta la bandiera di San Marino”.

Domani (sabato 26 luglio) si terrà la cerimonia di chiusura della diciottesima edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea.

CONS