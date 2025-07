San Marino. Eyof Skopje, Gregoroni prima in batteria nei 200 misti e si migliora di oltre un secondo. Domani Giovagnoli nel taekwondo

SKOPJE, MACEDONIA DEL NORD (24 luglio 2025) – La giornata di giovedì, la quarta della settimana del Festival Olimpico della Gioventù Europea in corso di svolgimento a Skopje, si è aperta con il nuoto per i 200 metri misti di Margherita Gregoroni, l’atleta classe 2011 e la più giovane della delegazione, che ha chiuso in prima posizione nella batteria numero 1 in 2:28.67 mettendosi alle sue spalle la portoghese Leonor Cardeal (2:31.02) e l’estone Freya Cornelia Vilbor (2:33.13).

La giovane sammarinese ha chiuso al ventinovesimo posto della classifica assoluta, davanti ad avversarie provenienti da Slovacchia, Lituania, Repubblica Ceca, Portogallo ed Estonia.

“Bella prova di Margherita nei 200 misti, si è migliorata di oltre un secondo e sono soddisfatto di questa sua esperienza – ha commentato il tecnico Luca Corsetti -. Ha dimostrato carattere, essendo tra le più giovani nella specialità visto che le sue avversarie erano tutte più grandi di un anno”.

Nella serata di ieri si è conclusa anche l’esperienza di Pietro Bologna agli Eyof. Ha chiuso il girone delle qualificazioni nel tennistavolo con una sconfitta contro Alvaro Gimeno Orna (3-0). Il pongista del Titano ha fatto vedere dei miglioramenti andando vicino alla conquista del terzo game, perso 9-11.

“Sono stati due match molto diversi rispetto all’esordio contro l’italiano Paulina, perso in maniera più netta. Pietro ha mostrato il suo valore, giocando alla pari sia contro l’ungherese Fegyver che contro lo spagnolo Gimeno Orna – ha detto l’allenatore Claudio Stefanelli -. Nonostante non sia arrivato il set, un obiettivo che ci eravamo prefissati, Pietro ha affrontato con determinazione e coraggio due avversari più grandi ed esperti di lui, provenienti da Paesi che, insieme all’Italia, guidano attualmente il panorama del tennistavolo giovanile europeo. A soli 14 anni, Pietro ha davanti a sé una strada promettente. Il lavoro quotidiano, l’esperienza nazionale e internazionale e il supporto dello staff tecnico saranno gli ingredienti fondamentali per continuare a migliorare e raggiungere nuovi traguardi”.

Ultimo impegno per la squadra sammarinese in Macedonia del Nord domani mattina (venerdì 25 luglio) con Alessandro Giovagnoli nel taekwondo (+ 73kg). In mattinata sono già state effettuate le verifiche di peso come da regolamento.Sabato 26 si terrà la cerimonia di chiusura della manifestazione e domenica la delegazione biancazzurra rientrerà in Repubblica.

