San Marino. Fabio Concato in concerto. Giovedì 29 giugno alle 21.00 appuntamento con il Musico Ambulante Tour 2023

San Marino, 1 giugno 2023 – Torna la musica italiana d’autore a San Marino; giovedì 29 giugno

salirà sul palco di Campo Bruno Reffi il grande cantautore e musicista Fabio Concato con i suoi

amici Musici in una tappa del Musico Ambulante Tour, partito ad ottobre con oltre 50 date che

hanno registrato una grande partecipazione e che proseguirà per tutta l’estate.

L’artista nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni,

narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi,

speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, attimi d’allegria contagiosa e momenti di

grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in

un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nell’immaginario che nella

sensibilità del pubblico.

Sotto il cielo stellato di giugno del centro storico di San Marino, Fabio Concato guiderà il pubblico

in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite,

tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti, accompagnato dai musicisti Ornella

D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), il Sammarinese Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Il concerto è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo ed è organizzato da San Marino

Performance con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo.

PREVENDITA BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket e presso Freeshop – Atlante Shopping

Centre.

Biglietto intero € 25,00

Biglietto ridotto € 15,00 riservato a bambini dai 6 ai 12 anni e accompagnatori di persone disabili.

I bambini sotto i 6 anni che non occupano un posto fisico ma che condividono il posto con un

biglietto regolarmente acquistato entrano gratuitamente.

E’ vietato l’ingresso agli animali

In caso di previsioni avverse indicate nelle 24/48 ore precedenti, l’evento si svolgerà al Teatro

Nuovo di Dogana.

