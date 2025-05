San Marino, Fabio Righi alla NASA

Presentati all’Agenzia statunitense i progetti di sviluppo del settore aerospaziale della Repubblica di San Marino

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio della Repubblica di San Marino Fabio Righi è stato ospite della sede della NASA a Washington, dove ha incontrato Karen Feldstein, Amministratore Associato per le relazioni internazionali e inter-agenzia. Si è trattato di un lungo e proficuo incontro sull’impegno per lo sviluppo del settore della space-economy nella Repubblica di San Marino e di quella filiera che, proprio in virtù delle dimensioni e delle peculiarità dello Stato, potrebbe essere particolarmente attenta alle esigenze di produzioni tailor-made tipiche del settore. Il Segretario di Stato Fabio Righi ha inoltre presentato la Repubblica di San Marino come un laboratorio per iniziative di sviluppo in ambito economico, grazie anche alla recente normativa dedicata alle sandbox che rende, in pratica e molto concretamente, la Repubblica di San Marino un performante acceleratore d’impresa dove applicare e sperimentare nuove tecnologie a fianco del Governo e di un tavolo para-governativo per dare forma all’ordinamento secondo progetti pilota di alto profilo. Il Segretario di Stato ha inoltre rilevato il valore della Repubblica di San Marino in contesti internazionali quali, ad esempio, l’ITU che assegna le frequenze radiotelevisive ma anche, più recentemente, le orbite, con i relativi rapporti con le grandi aziende internazionali del settore. Dopo il prestigioso intervento dell’Amministratore Bill Nelson all’edizione 2023 di San Marino Aerospace, continua dunque il dialogo con NASA.

San Marino, 24 aprile 2024 (1723 dFR)