San Marino. Faetano, raggiunto l’obiettivo dell’iniziativa “In ricordo di Jenni”: il parco della scuola elementare avrà presto un nuovo gioco

La Giunta di Castello di Faetano esprime profonda gratitudine a tutte le persone che hanno contribuito con una donazione all’iniziativa “In ricordo di Jenni”. In un comunicato stampa diffuso oggi, la Giunta ha annunciato con gioia che, grazie alla generosità dei cittadini, l’obiettivo prefissato è stato pienamente raggiunto.

Il progetto, nato con l’intento di creare un ricordo duraturo, prevede l’installazione di un gioco per il Parco della Scuola Elementare di Faetano. Come specificato nel comunicato, nei primi mesi dell’anno scolastico il gioco sarà consegnato e successivamente allestito presso la scuola, dove rappresenterà “un simbolo duraturo di affetto e memoria”, come sottolineato dalla Giunta stessa. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al settore Verde Pubblico dell’AASLP, che ha accompagnato e supportato la realizzazione del progetto.

“Grazie alla vostra generosità, l’obiettivo è stato raggiunto!”, si legge nel messaggio della Giunta, affidato al social Facebook, che ha voluto evidenziare l’importanza del contributo collettivo.

L’iniziativa, promossa dalla Giunta di Castello di Faetano, desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile questo traguardo. L’allestimento del gioco presso la Scuola Elementare di Faetano sarà un segno tangibile dell’affetto e della memoria condivisa dalla comunità, come evidenziato nella locandina allegata al comunicato.