    • San Marino. Falsa pagina facebook dell’AASS che promette 6 mesi di trasporto gratuito. La denuncia della Guardia di Rocca

    In queste ore sta circolando sulla pagina social di Facebook, un falso post dell’Azienda dei Servizi dove, viene pubblicizzato un monte premi per i cittadini sammarinesi per 6 mesi di trasporto gratuito.
    Si tratta di una truffa per reperire dati sensibili degli ignari utenti, per questo motivo invitiamo a non aprire nessun link e/o a rispondere alle domande richieste nel post.
    Sezione Operativa e di Polizia Giudiziaria
    GUARDIA DI ROCCA
    Ecco il comunicato dell’AASS

    TENTATIVO DI PHISHING BIGLIETTI SERVIZIO AUTOTRASPORTI

    L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa che è attualmente in circolazione una pagina web fraudolenta , che utilizza impropriamente il logo ed il nome dell’Azienda per promuovere false offerte relative ai servizi di trasporto.

    Si precisa che:

    • tale pagina NON è in alcun modo collegata all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;
    • A.A.S.S. non richiede mai dati personali o bancari sui siti o pagine non ufficiali.

    I canali ufficiali dell’Azienda sono:

    Si invita alla massima prudenza e si ricorda che le comunicazioni di A.A.S.S. sono sempre diffuse solo attraverso i canali sopra indicati.

    A.A.S.S.

    •