Serata pubblica del PDCS che si terrà martedì 27 maggio alla Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore (ore 21.00) dal titolo “Aiuti economici alle famiglie, supporto alla natalità e sviluppo del territorio perchè tutti abbiamo una casa”.

Saranno presenti oltre al Segretario di Stato, Stefano Canti, numerosi ospiti per discutere di come intervenire con aiuti concreti alle famiglie per supportare la natalità e permettere che tutti abbiano una casa.

Ti aspettiamo!