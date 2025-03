San Marino. Febal Casa al Fuorisalone 2025: design, visione e stile. Milano, 7-13 aprile 2025

Un appuntamento esclusivo per immergersi nelle frontiere dell’interior design

Milano, 7-13 aprile 2025

San Marino, 31 marzo 2025 – Febal Casa rinnova la sua presenza al Fuorisalone, evento che trasforma Milano nel cuore pulsante del design internazionale. Per l’occasione, il brand presenterà le sue ultime creazioni, progettate per ridefinire il concetto di abitare contemporaneo attraverso un dialogo tra estetica, ricerca e funzionalità.

Nel cuore del Brera Design District, all’interno del flagship store di via Fatebenefratelli 18, debutta ONDA, il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra Febal Casa e Zaha Hadid Architects. Un’espressione inedita di forme fluide e materiali ricercati, che ridefinisce gli spazi con un linguaggio architettonico visionario. Il rinnovato concept espositivo dello store accompagnerà i visitatori in un’esperienza immersiva, testimoniando l’evoluzione stilistica e progettuale di Febal Casa.

Ad arricchire ulteriormente il racconto del brand sarà l’evento ospitato dalla Housing & Hospitality Division di Colombini Group Contract, in collaborazione con Bontempi Casa. Entrambi i brand, parte del Gruppo Colombini, rappresentano l’eccellenza nell’interior design: Colombini Group Contract è specializzato nella progettazione e realizzazione di soluzioni su misura per residenze, hotellerie e grandi sviluppi immobiliari, mentre Bontempi Casa, icona del design italiano, si distingue per l’alta qualità manifatturiera, l’uso di materiali innovativi e una raffinata proposta di complementi d’arredo che esaltano gli spazi con stile ed eleganza. L’evento, riservato agli studi di architettura, offrirà un’occasione di confronto sulle nuove dinamiche del settore contract.

EVENTI IN PROGRAMMA

-7 aprile, 17:00 – 21:00 | Press Preview Evento riservato a stampa e opinion leader per la presentazione in anteprima di ONDA – ZAHA HADID ARCHITECTS e del nuovo concept espositivo. Ore 18:30 | Talk con Patrik Schumacher e Maurizio Meossi dello studio Zaha Hadid Architects.

-10 aprile, 19:00 – 21:00 | “Smart Supply Chain, Smarter Design” – Febal Casa & Bontempi Casa for Contract. Un talk dedicato ai professionisti del settore contract, con architetti, progettisti e operatori del settore.

Per tutta la durata del Fuorisalone, il flagship store Febal Casa sarà aperto al pubblico dalle 10:00 alle 21:00, offrendo un’occasione unica per esplorare le nuove collezioni e lasciarsi ispirare dalle tendenze del design contemporaneo.

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale e internazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Colombini Casa, Febal Casa, Bontempi Casa, Ingenia, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 11.000 rivenditori, di cui 235 negozi monomarca in vari paesi mondo.