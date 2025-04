San Marino. Febal Casa al Fuorisalone 2025

Nuovo concept espositivo per il flagship store di Milano Brera che diventa manifesto di design contemporaneo

Arredare ogni ambiente della casa: questa è la vera forza del brand. Dalla zona giorno alla notte, alla cucina: soluzioni complete e coerenti per un progetto d’interni a 360 gradi

Tra le novità ONDA, la nuova collezione nata dalla collaborazione con Zaha Hadid Architects

Febal Casa flagship store via Fatebenefratelli 18

Milano, 8-13 aprile 2025

San Marino, 7 aprile 2025. Nel cuore del Brera Design District debutta oggi il nuovo concept espositivo del flagship store Febal Casa, un progetto che supera la semplice idea di restyling per diventare un autentico manifesto progettuale; uno spazio in cui il minimalismo contemporaneo dialoga con una raffinata ricercatezza ed eleganza dal gusto italiano.

Pensato come una vera e propria architettura dell’abitare, lo store dà vita a una narrazione che valorizza materiali, texture esclusive e cromie decise sempre equilibrate. Il pavimento in parquet, posato all’italiana, crea ritmo e calore guidando naturalmente lo sguardo attraverso geometrie leggere e proporzioni attentamente studiate. Il soffitto, progettato come superficie continua e avvolgente, ospita un unico volume in noce canaletto e nella zona living e dining crea un’atmosfera raccolta, ideale per i momenti conviviali. Le luci scolpiscono i volumi e svelano la matericità delle superfici, trasformando ogni ombra e riflesso in dettagli narrativi.

Il flagship store Febal Casa in via Fatebenefratelli a Milano supera il concetto tradizionale di showroom per diventare un’esperienza immersiva dove estetica, funzionalità e visione creativa si fondono armoniosamente. Protagonista è ONDA, la nuova collezione Febal Casa nata dalla collaborazione con Zaha Hadid Architects. Il cuore di ONDA è nella sua ispirazione naturale: una forma sinuosa che trae origine dall’osservazione delle onde dolci e continue del mare Adriatico, modellate dal fondale, reinterpretate come una superficie viva e dinamica. Questa continuità è stata tradotta in un design fluido, capace di trasmettere armonia e una bellezza senza tempo. La collezione si compone di due elementi d’arredo – l’isola cucina e la madia – accomunati dall’anta in vetro disegnata dal prestigioso studio internazionale. L’elemento distintivo è il modo in cui il movimento dell’onda si propaga sulla superficie, espandendosi e increspandosi fino a raggiungere i bordi e gli angoli dell’anta, con un’energia sottile che unisce estetica e funzionalità. La retroverniciatura con effetto metallo ne esalta la profondità e l’interazione con la luce, creando riflessi e sfumature che rendono ogni pezzo irripetibile.

ONDA rappresenta l’incontro tra dimensione commerciale, progettuale e di design. Al centro del progetto vi è la maestria nella lavorazione e modellazione del vetro, che trasforma un segno iconico in un elemento d’arredo sofisticato, pensato per ambienti domestici contemporanei in tutto il mondo.

La zona living e dining è concepita come un sistema integrato, la parete attrezzata diventa architettura, con sistemi componibili che alternano pieni e vuoti creando armonia visiva. Le finiture definiscono uno sfondo sofisticato per arredi di carattere: il tavolo Phoenix, con piano in rovere carbone e dettagli in ottone insieme alle sedute Nives, in pelle sabbia, rendono l’ambiente accogliente ed elegante.

La zona notte si arricchisce di uno spazio intimo e evocativo, la cabina armadio, un elemento di arredo che supera il concetto di semplice organizzazione diventando luogo d’ispirazione. Moquette rosa antico, legno smoke, vetri e metalli contribuiscono a rendere l’atmosfera sofisticata e senza tempo.

“Febal Casa si distingue per la capacità di coniugare design e progettazione industriale, portando sul mercato soluzioni che non solo interpretano le tendenze, ma le anticipano. Dietro ogni oggetto c’è un processo produttivo che lo rende possibile. Il nostro know-how industriale ci consente di trasformare le idee in prodotti accessibili, pronti per essere distribuiti in tutto il mondo. La capacità di ottimizzare un pezzo mantenendone l’identità è ciò che fa la differenza tra un’idea e una collezione di successo.”, ha sottolineato Emanuel Colombini, Presidente e CDO Colombini Group.

“Il flagship store di Brera rappresenta perfettamente il nostro percorso nel mondo del design. La filosofia di Febal Casa va oltre il singolo prodotto per abbracciare l’intero concetto di abitare contemporaneo e la forza del brand sta proprio nella capacità di trasformare una visione progettuale in prodotti competitivi sul mercato globale. Credo che il design sia un elemento chiave per posizionarsi in un mercato in continua evoluzione, e che le nostre nuove collezioni dimostrino la nostra capacità di anticipare sia le esigenze dei consumatori che quelle dei professionisti del settore” ha commentato Giovanni Battista Vacchi, Amministratore Delegato del Gruppo Colombini.

Per tutta la durata del Fuorisalone, il flagship store Febal Casa sarà aperto al pubblico dalle 10:00 alle 21:00, offrendo un’occasione unica per esplorare le nuove collezioni e lasciarsi ispirare dalle tendenze del design contemporaneo.

EVENTI IN PROGRAMMA

7 aprile, 17:00 – 21:00 | Press Preview Evento riservato a stampa e opinion leader per la presentazione in anteprima di ONDA – Zaha Hadid Architects e del nuovo concept espositivo. Ore 18:30 | Talk con Patrik Schumacher & Maurizio Meossi dello studio Zaha Hadid Architects.

10 aprile, 19:00 – 21:00 | “Smart Supply Chain, Smarter Design” – Febal Casa & Bontempi Casa for Contract. Un talk dedicato ai professionisti del settore contract, con architetti, progettisti e operatori del settore.

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale e internazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader nel settore dell’arredamento con i propri marchi Colombini Casa, Febal Casa, Bontempi Casa, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 11.000 rivenditori, di cui 235 negozi monomarca in vari paesi mondo.