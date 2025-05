San Marino. Febal Casa debutta alla “Oman Design & Build Week” e alla “Clerkenwell Design Week”

La partecipazione a due tra i più rilevanti appuntamenti internazionali del settore conferma la strategia di espansione globale del brand.



San Marino, 20 maggio 2025. Febal Casa, prestigioso brand di Colombini Group, prosegue nell’implementazione del proprio piano strategico di espansione all’estero e annuncia la partecipazione a due importanti eventi internazionali.

Il brand ha debuttato alla Oman Design & Build Week, evento fieristico di riferimento del Medio Oriente in programma dal 19 al 21 maggio a Muscat, presso l’Oman Convention & Exhibition Centre, e alla Clerkenwell Design Week che si tiene a Londra dal 20 al 23 maggio.

Febal Casa è presente alla rinomata Oman Design & Build Week, hub strategico per i mercati del Golfo, in collaborazione con un partner locale. Giunta alla sua ventesima edizione, la manifestazione rappresenta un appuntamento chiave per le imprese interessate a espandersi in un contesto dinamico e in forte crescita. La partecipazione di Febal Casa consolida il percorso di espansione del brand e rafforza il suo posizionamento nel segmento dell’arredo contemporaneo, grazie a una proposta di ambienti completi e a una progettualità trasversale, pensata sia per il mercato retail che per quello contract. In esposizione le nuove collezioni, frutto di ricerca e innovazione, in un perfetto equilibrio tra design, funzionalità ed estetica.

“Siamo già presenti in mercati strategici, dove stiamo aprendo, in linea con il nostro piano di espansione, punti vendita monomarca insieme a partner solidi e strutturati. Il mercato mediorientale, in questa fase, è estremamente dinamico e rappresenta per noi un’importante leva di crescita. Partecipare a questo evento internazionale ci offre l’opportunità di presentare al pubblico locale il nostro design che si distingue per le linee armoniose, l’inconfondibile estetica italiana e un posizionamento di prezzo altamente competitivo”, ha commentato Giovanni Battista Vacchi, Amministratore Delegato del Gruppo Colombini.

Alla 14esima edizione della Clerkenwell Design Week, il festival indipendente di design più importante del Regno Unito, Febal Casa è presente all’interno della Gallery Space dello studio Zaha Hadid Architects – che ogni anno apre le porte con una mostra site – con la nuova Madia Onda Zaha Hadid Architects, lanciata ufficialmente in anteprima durante la Milano Design Week 2025.

“Il progetto sviluppato con Zaha Hadid Architects rappresenta una sintesi perfetta fra design e industria. Il Clerkenwell Design Festival ci offre l’occasione di dimostrare, anche a Londra, come la nostra capacità produttiva possa trasformare un pezzo iconico in un prodotto pronto per il mercato globale, ottimizzato per integrarsi in una progettazione completa dello spazio senza snaturare il concept originale. Forte della nostra esperienza, che coniuga l’innovazione industriale con la maestria artigianale nella lavorazione del vetro, Onda incarna il perfetto equilibrio fra forma e funzione, fra visione e realizzazione concreta”, sottolinea Emanuel Colombini, Presidente e CDO del Gruppo Colombini.

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale e internazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Colombini Casa, Febal Casa, Bontempi Casa, Ingenia, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 11.000 rivenditori, di cui 235 negozi monomarca in vari paesi mondo.