San Marino. Federazione Sammarinese Roller Sports, conclusa la sesta edizione della Titano Battle, Evento “One Star” del circuito internazionale di inline freestyle,

Si è da poche ore conclusa la sesta edizione della Titano Battle, Evento “One Star” del circuito internazionale di inline freestyle, omologato dalla World Skate e organizzato dalla Federazione Sammarinese Roller Sports. Sono accorsi da tutta Italia e da oltralpe oltre cento atleti (record d’iscritti per la manifestazione), per partecipare alle competizioni nella splendida cornice del Multieventi Sport Domus di Serravalle. In un clima coinvolgente e positivo gli atleti si sono dati battaglia nelle gare di Speed Slalom e Slides, due tra le discipline più adrenaliniche di uno sport, il roller, in continua espansione.

Non poteva mancare l’appuntamento con la “gara di casa” la punta di diamante della FSRS, Matilde Terenzi, che fresca del bronzo conquistato al Mondiale in Cina, ha vinto nella categoria Slides, dopo aver regolato le avversarie in tutte le fasi della competizione. L’argento è andato a Elena Bertozzi (Boar Skating), il bronzo a Lucrezia Morri (Roller Riccione). Risultato di rilievo anche per Matilde Mina, anche lei reduce dal mondiale di Shanghai, che si ferma ai quarti di finale, aggiudicandosi la settima posizione.

Ma la competizione è stata un’ottima occasione di crescita per tutte le skaters sammarinesi: Viola Pasquale, Alessia Conti e Alice Piccari. Nella competizione maschile il giovanissimo Tommaso Terenzi ottiene un onorevole nono posto. La gara è stata vinta da Erik Zaghini (Roller Riccione), al secondo posto si piazza Andrea Mandolesi (Roller Riccione) e al terzo Federico Vietti (Vittoria Pattinatori Torino).

La seconda giornata di gare è stata dedicata alla specialità Speed Slalom, con gli atleti che hanno cercato di pattinare il più velocemente possibile e su un solo roller attraverso una fila di venti conetti, con sfide sprint giocate sul filo dei millesimi di secondo.

Tre le pattinatrici sammarinesi in pista, Matilde Mina, Alessia Conti e Matilde Terenzi. Quest’ultima dopo aver ottenuto il quarto posto in qualifica con un ottimo 4,840 secondi, si ferma ai quarti di finale contro Francesca Pettinari (n.8 del ranking mondiale), e chiude al 6° posto finale.

La Federazione Sammarinese Roller Sport ringrazia le istituzioni e i volontari che hanno reso possibile la riuscita di questa manifestazione. Un ringraziamento speciale va al Comitato Olimpico Sammarinese e alla Segreteria di Stato per lo Sport. Grazie a tutti gli atleti che hanno partecipato, regalando al pubblico uno spettacolo di alto livello.

La Titano Battle 2023 è stata un successo di sport e di ospitalità. Un evento che ha portato a San Marino il meglio dell’inline freestyle internazionale e che ha contribuito a promuovere il territorio.

L’appuntamento è al prossimo anno, per la Titano Battle 2024!

TITANO BATTLE 2023 – Results

Freestyle Slides – Category Women

Matilde Terenzi (Federazione Sammarinese Roller) Elena Bertozzi (Boar Skating) Lucrezia Morri (Roller Riccione).

Freestyle Slides – Category Men

Erik Zaghini (Roller Riccione) Andrea Mandolesi (Roller Riccione)

3.Federico Vietti (Vittoria Pattinatori Torino)

Speed Slalom – Junior Women

Giorgia Coloprisca (Tribu Inline) Michela Pavanello (Astro Roller Skating) Camilla Rizzo (Tribu Inline)

Speed Slalom – Junior Men

Gioele Zuliani (Accademia Bustese Pattinaggio) Manuel Moretti (Byz Skating Roma) Alessandro (Pincio)

Speed Slalom – Senior Women

1.Kim Pilat (Quelli Del Pattinaggio)

2.Sveva Romano (Somma Skating)

3.Giorgia Pavanello (Astro Roller)

Speed Slalom – Senior Men

1.Federico Vietti (Vittoria Pattinatori Torino)

2.Nicolhas Yuki Santoni (Roller Verucchio)

3.Emanuele Lanzafami (Gepa Lion Skate)