San Marino. Federazione Sammarinese Tennis: Amelia Valentini in semifinale al Cicconetti, Bollini e Lonfernini si fermano ai quarti

Si sono fermati ad un passo dalla semifinale Nicolò Bollini (foto) e Alberto Lonfernini, impegnati nei giorni scorsi nel Torneo Giovanile DesignPatrimoniale al Tennis Club Cicconetti di Rimini.

I due biancazzurri si son qualificati al tabellone finale nella categoria Under 14. Lonfernini ha superato prima il 4.4 Andrea Fabbri per 6-2 6-3 e si è in seguito liberato del 4.1 Francesco Moretti (4.1) per 6-4 0-6 10-3. Nel tabellone finale si è visto sbarrare la strada da Alessandro Casanova (3.3), terza testa di serie, al quale ha ceduto solo al tie-break (6-2 4-6 10-7).

Nicolò Bollini ha superato nelle qualificazioni Alberto Morciano (6-2 6-1), Luca Magnoni (6-1 7-6) e Giacomo Balzani (6-1 4-6 10-5), ma si è dovuto arrendere ad un passo dalla semifinale a Marco Menichetti, seconda testa di serie del tabellone finale (6-1 6-1). Al via dello stesso torneo anche Amelia Valentini che, nel tabellone femminile Under 10, ha centrato la semifinale imponendosi su Lina Mazzarini (7-6 6-1). Al Cerri di Cattolica, invece, Gian Nicola Lonfernini ha centrato l’accesso al tabellone finale Under 16 grazie al successo su Leone Bertaccini nell’ultimo turno delle qualificazioni (6-1 6-2). Al primo turno del tabellone ha centrato una bella vittoria sul 3.5 Nicolò Della Chiara (6-4 6-0) ma ha dovuto poi cedere a Julian Manduchi per 6-2 6-2. Federazione Sammarinese Tennis